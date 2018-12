Spagna, dall'Andalusia torna l'ultradestra franchista. Chi è il leader Abascal

La Spagna riscopre il suo retaggio franchista. Ecco chi è il leader di Vox, Santiago Abascal

Con il voto in Andalusia un partito di estrema destra ha ottenuto dei seggi in un parlamento regionale spagnolo per la prima volta dalla morte del dittatore Francisco Franco nel 1975. Con il 99% delle schede scrutinate il piccolo partito Vox ha ottenuto 12 seggi, consegnando alla destra nel suo complesso la maggioranza del parlamentino della regione meridionale, governata dai socialisti da oltre trent'anni.

L'ULTRADESTRA DI VOX LANCIA LA "RECONQUISTA" ANTI MUSULMANA

Si tratta di una novità assoluta per la Spagna, dove per ora le posizioni antagoniste si erano sempre concentrate sulla sinistra. La leader dell'estrema destra francese Marine Le Pen ha inviato via Twitter "calorose congratulazioni" agli "amici di Vox". Il suo leader, Santiago Abascal, 42 anni e sposato in seconde nozze con la celebre blogger Lidia Bedman, è nipote di un sindaco franchista e figlio di un dirigente del Pp basco. Durante la campagna elettorale aveva lanciato uno spot con lui in sella a un cavallo e lo slogan: "La nostra reconquista parte dall'Andalusia". Con il chiaro intento di completare la "liberazione" dai musulmani del XV secolo.

MOSCHEE CHIUSE E STOP ALL'ABORTO: IL PROGRAMMA DI ABASCAL

Abascal, che si fa spesso fotografare armato di pisola al cinturone, ha un programma di pura destra. Il suo partito vuole migranti deportati al di fuori dalla terra spagnola e la chiusura delle moschee. Un atteggiamento fortemente intransigente in una terra, l'Andalusia, da sempre molto "meticcia". Tra le sue altre posizioni, si sottolinea la contrarietà all'aborto.