Spagna, elezioni Andalusia: batosta per Sanchez, emerge la destra di Vox

Spagna: Sanchez perde elezioni Andalusia, 12 seggi alla destra

Sconfitta per il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez nelle elezioni regionali in Andalusia, primo test da quando il leader socialista ha assunto la guida del governo. Per la prima volta il partito di destra Vox ha conquistato seggi nell'assemblea regionale, eleggendo 12 deputati. Secondo risultati ancora parziali, con l'82,84% delle schede scrutinate, il Partito socialista (Psoe) si e' confermato prima forza politica della regione con 33 deputati, lontano pero' dalla maggioranza assoluta di 55 seggi. Al secondo posto il Partito popolare (Pd), che ha eletto 26 deputati, quindi Ciudadanos con 21, il partito locale Adelante Andalucia con 17 e Vox con 12. Per il partito della destra un successo pieno: 12 seggi era infatti il traguardo che si era prefitto in campagna elettorale.

Spagna: leader Vox, l'Andalusia indica la strada al Paese

Il presidente del partito di estrema destra spagnolo Vox, Santiago Abascal, esulta per la vittoria elettorale alle regionali in Andalusia, dove ha ottenuto 12 seggi: "Qualcuno rideva di noi, ma non abbiamo mai gettato la spugna", ha detto Abascal, festeggiato dai suoi sostenitori in un hotel di Siviglia. Vox "e' solo uno strumento al servizio della Spagna", ha aggiunto Abascal, convinto che l'Andalucia indichi "la strada a tutti gli spagnoli, perche' gli andalusi hanno fatto la storia come tante altre volte e' accaduto nel corso del tempo, e lo hanno fatto perche' sono molto preoccupati, tra l'altro, per il copo di Stato che e' passato dal palazzo della Generalidad a quello della Moncloa", sede del governo a Madrid.

Spagna: Podemos, allerta antifascista dopo vittoria Vox

Dopo l'affermazione del partito di estrema destra Vox nelle elezioni regionali in Andalusia, il leader di Podemos, Pablo Iglesias, ha lanciato un appello alla mobilitazione di lavoratori, studenti e associazioni. "Allerta antifascista", ha esordito Iglesias in una conferenza stampa tenuta a Madrid assieme al leader di Izquiera unida (Iu), Alberto Garzon, che ha aggiunto: "Noi non ci arrenderemo". Podemos e Iu si erano presentati insieme alle regionali andaluse con il cartello Adelante Andalusia, che ha ottenuto poco piu' del 18%, meno della somma dei voti dei due partiti, che nel complesso hanno perduto tre seggi nel Parlamento regionale.