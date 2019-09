Spagna, il re inizia le ultime consultazioni: accordo o nuove elezioni

Spagna: Re apre le consultazioni, possibili nuove elezioni

Spagna con il fiato sospeso. Il re ha iniziato il giro di consultazioni con i rappresentanti dei partiti che potrebbe portare alla convocazione di nuove elezioni generali il 10 novembre se certifica che l'investitura di un primo ministro è impossibile. Felipe VI riceverà otto leader politici al Palazzo Zarzuela il primo giorno delle consultazioni, che si concluderanno il giorno seguente, martedì 17, quando ne vedrà altri sette, l'ultimo dei quali sarà il premier uscente Pedro Sanchez.

Settimo giro di consultazioni in cinque anni di regno

Ci saranno quindici incontri con gli stessi rappresentanti che hanno partecipato al turno precedente, tenutosi il 5 e 6 giugno e dopo di che il monarca ha proposto a Sanchez per un'investitura finalmente fallita. Come nella precedente, sia il CER che l'EH Bildu hanno respinto l'incontro con il re. Sarà la settima tornata di consultazioni di investitura che Felipe VI realizzerà nei suoi poco più di cinque anni di regno, contro le dieci che suo padre, il re Juan Carlos, ha dovuto convocare durante i suoi quasi 39 anni come capo di stato. Al momento appare ancora complicata la strada per un accordo tra Psoe e Podemos, che potrebbe evitare le elezioni.