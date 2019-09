Spagna, via libera all'esumazione di Franco. No ai resti nella cattedrale

Spagna: via libera all'esumazione di Franco

La Corte Suprema spagnola ha autorizzato all'unanimità l'esumazione delle spoglie di Francisco Franco per darne nuova sepoltura nel cimitero di El Pardo-Mingorrubio, contrariamente al desiderio dei familiari del dittatore che avrebbero voluto portare la salma nella cripta della cattedrale della Almudena, in pieno centro di Madrid. Fonti giuridiche hanno anticipato la decisione della quarta sezione del tribunale amministrativo, che ha respinto integralmente il ricorso dei nipoti del dittatore contro la decisione del Consiglio dei ministri del 15 marzo, che ha fissato la riesumazione per il 10 giugno. Il contenuto della sentenza sarà reso noto nei prossimi giorni.

Corte Suprema, Franco non sarà tumulato in Cattedrale

Yusty, che mesi fa è stato contestato senza successo dalla Procura di Stato per aver pubblicato nel 2007 un articolo contro la legge sulla memoria storica, si è conformato in febbraio alla misura precauzionale richiesta da un individuo in una causa contro la relazione comunale del Consiglio Comunale per il fatto che il sollevamento della lastra da due tonnellate possa mettere in pericolo i lavoratori. Secondo gli esperti legali, la posizione della Corte Suprema non condiziona il futuro del caso davanti al giudice Yusty e che, anche l'esecuzione della decisione dell'Alta Corte è soggetta alla procedura che viene trattata in questo tribunale. Per il momento, Yusty non ha ancora fissato un'udienza sulle misure cautelari, la cui sentenza può essere impugnata dinanzi alla Corte Superiore di Giustizia di Madrid. Poiché la decisione della Corte Suprema non è stata pubblicata, non è noto se i magistrati faranno riferimento alla procedura El Escorial, l'ultimo freno alla riesumazione. Tutto questo senza tener conto del fatto che l'avvocato di famiglia ha già annunciato che si appellerà alla Corte Costituzionale per il veto di seppellire Franco a La Almudena, anche se ciò non implica un ritardo nell'esecuzione della sentenza della Corte Suprema. E se la Corte di garanzia approva la Corte suprema, la sua ultima risorsa sarà quella di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Rimangono da risolvere anche i ricorsi presentati dalla comunità benedettina della Valle, dalla Fondazione Francisco Franco e dall'Associazione per la difesa della Valle dei Caduti. La Corte li ha lasciati indietro perché quello presentato dai nipoti del dittatore era il più complesso e l'unico che si occupava della reinumazione, perché questi tre si concentrano solo sul non rinvenimento dei resti di Franco. Tuttavia, il loro esito sarà segnato dalla decisione di oggi e saranno probabilmente respinti.

Il caso legale sui resti di Franco

Respingendo l'appello dei nipoti del dittatore che volevano portare le spoglie di Franco nella cripta della cattedrale dell'Almudena, la Corte Suprema sostiene l'Esecutivo, che ha proposto di seppellire le spoglie nel cimitero di El Pardo-Mingorrubio per questioni di sicurezza. La famiglia Franco non ha mai dato un'altra alternativa alla cripta della cattedrale di Madrid, dove la figlia, Carmen Franco morta nel 2017, nel 1987 ha comprato una tomba perpetua con spazio per diverse salme. La sentenza coincide con il giorno dello scioglimento delle Cortes e con il decreto di indizione delle elezioni, vale a dire che nel bel mezzo della campagna per il voto del 10 novembre, la Corte Suprema ha dato il via libera a uno dei progetti di Sánchez. Ora, per la riesumazione di Franco c'è un ultimo ostacolo giudiziario a breve termine: il capo del tribunale amministrativo contenzioso numero 3 di Madrid, José Yusty Basterreche, ha provvisoriamente sospeso la licenza edilizia del Consiglio Comunale di San Lorenzo de El Escorial per sollevare la lastra della tomba di Francisco Franco nella basilica di Cuelgamuros.