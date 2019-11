Spagna, le condizioni dei catalani a Sanchez: sostegno con via a negoziato

Spagna: Erc sostiene Sanchez solo con il negoziato di indipendenza della Catalogna

Esquerra repubblicana (Erc), il più grande partito secessionista della Catalogna, è disposto a sostenere un governo guidato da Pedro Sanchez a Madrid solo se questi riaprirà il negoziato sull'indipendenza. Lo ha deciso con una maggioranza schiacciante, quasi il 95%, la base del partito nel corso di una consultazione interna. I 13 seggi di Erc sono necessari alla coalizione che i Socialisti stanno tentando di formare insieme con Podemos, ma il Psoe aveva tempo fa bocciato l'ipotesi di un referendum sull'indipendenza sia nel paesi baschi che in catalogna.

Spagna: l'allarme intelligence, Podemos nel governo un pericolo

L'ingresso eventuale nel futuro governo di coalizione spagnolo di Unidas Podemos, partito fondamentalmente antisistema e antimilitarista, accanto al Psoe, è fonte di "enorme preoccupazione" per i servizi di sicurezza e intelligence spagnoli. Fonti di polizia, della Guardia civile e dei servizi segreti citate dal quotidiano El Mundo valutano la presenza di esponenti del partito di Pablos Iglesias nelle istituzioni come "scomoda", definendola una "bomba". Sul fronte caldo della crisi in Catalogna, sottolineano le stesse fonti, Podemos ha criticato sia la condanna dei leader indipendentisti da parte del Tribunale supremo che gli interventi attuati dalla polizia negli ultimi anni. Ma per i servizi di sicurezza spagnoli, il pericolo maggiore riguarda la possibile interferenza degli esponenti governativi del partito di Iglesias sugli accordi militari che legano la Spagna alla Nato così come all'Unione europea.