Spagna, Sanchez blocca l'Ue sull'Iran. Motivo? E' geloso dell'Italia

IRAN: LA SPAGNA BLOCCA LE CONCLUSIONI DELL'UE E SE LA PRENDE CON ITALIA

"Spagna contro il resto d'Europa" sull'Iran. Madrid sta bloccando le conclusioni del Consiglio Ue dedicate al Paese, in cui si parla anche del cosiddetto "special purpose vehicle" (Spv), meccanismo grazie al quale le imprese europee potrebbero aggirare le sanzioni contro Teheran reintrodotte dagli Stati Uniti. E questo a causa del nuovo formato che si occupa del negoziato con l'Iran: non più E3 (Francia, Germana e Gran Bretagna), ma E4, con l'inserimento dell'Italia. Un inserimento per il quale Madrid accusa l'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini di favoritismo nei confronti del suo Paese di origine. "L'Italia non sta litigando con nessuno - chiariscono all'Adnkronos fonti diplomatiche - E' la Spagna che ha un problema, una crisi di gelosia. L'ingresso dell'Italia nel formato negoziale era una scelta naturale, non discutibile, non si è neanche posto il problema di inserire un altro Paese quando si è reso necessario ampliare E3 per renderlo accettabile all'Iran".

SANCHEZ BLOCCA IL PIANO UE PER AGGIRARE LE SANZIONI USA SULL'IRAN

"La Spagna - spiegano le fonti - non vuole che nel testo di conclusioni sia citato in alcun modo E4, perché sarebbe un riconoscimento del ruolo dell'Italia". Negoziati sono in corso in queste ore, per superare la resistenza di Madrid, con l'obiettivo di arrivare alla registrazione dell'Spv - meccanismo ideato da Francia, Germania e Gran Bretagna, ma aperto a tutti i Paesi Ue- prima della conferenza di Varsavia sull'Iran del 13 e 14 febbraio organizzata dagli Stati Uniti. "Il lavoro sulla creazione dello special purpose vehicle si è intensificato ed è arrivato alle fasi finali", ha detto la portavoce della Mogherini, Maja Kocjiancic in un briefing con i giornalisti ieri a Bruxelles, sulle conclusioni "il lavoro è in corso, ci sono discussioni attive". L'E4 è stato creato un anno fa per affrontare con l'Iran le crisi regionali - vedi Siria e Yemen - non potendo utilizzare lo stesso formato del negoziato sull'accordo nucleare (E3+ Cina, Russia e Stati Uniti).