Spagna, Sanchez perde il primo voto di fiducia: si tratta ancora con Podemos

Spagna: Sanchez perde primo voto fiducia, colloqui con Podemos

Il premier spagnolo, il socialista Pedro Sanchez, ha perso il primo voto di fiducia in Parlamento dopo le elezioni del 28 aprile, mentre continuano i negoziati con Podemos di Pablo Iglesias per formare una coalizione di governo.

Su 350 seggi, in suo favore hanno votato 124 parlamentari, 170 contrari e 52 astenuti, tra cui proprio i deputati di Podemos. Il prossimo voto e' atteso per giovedi', quando Sanchez avra' bisogno solo della maggioranza semplice per ottenere il via libera.