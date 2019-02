Spagna, Sanchez scioglie il governo. Elezioni anticipate il 28 aprile

Spagna, Sanchez annuncia elezioni anticipate il 28 aprile

Il primo ministro spagnolo, il socialista Pedro Sanchez ha annunciato oggi elezioni anticipate per il 28 aprile dopo la bocciatura in parlamento della legge di bilancio. Si evita così di sovrapporre le elezioni politiche a quelle europee del 26 maggio, quando si rinnoveranno anche i municipi e le amministrazioni di 13 regioni. Sanchez guidava un governo di minoranza dallo scorso 2 giugno, dopo la mozione di censura che aveva fatto cadere l'esecutivo di Mariano Rajoy, del Partito Popolare.

Spagna: Borsa in rialzo (+0,3%) non teme voto anticipato

Nel frattempo la Borsa spagnola non teme le elezioni politiche anticipate con l'indice Ibex 35 che guadagna lo 0,3% a 8.974 punti. Madrid aveva avviato la seduta invariata per poi passare in rialzo dopo l'annuncio delle elezioni generali da parte del premier Pedro Sanchez. Stando agli ultimi sondaggi, Vox potrebbe arrivare fino al 13% dei consensi: sarebbe la prima volta dalla fine del regime di Francisco Franco che l'ultradestra entrerebbe nel parlamento spagnolo.