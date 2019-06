Spagna, Sanchez si sposta verso il centro. Molla Podemos e tenta Ciudadanos

Spagna, Sanchez tratta con Ciudadanos e molla Podemos

Pedro Sanchez, leader del Psoe e primo ministro incaricato, sta giocando una partita di poker a quattro mani per il governo della Spagna. E potrebbe essere più di centro che di sinistra, almeno per le alleanze. Lo scrive il quotidiano "Abc", spiegando che questa sarà una settimana chiave per i negoziati sulle future alleanze che saranno alla base del nuovo esecutivo. A guidare i giochi - segnala il giornale - sara' naturalmente il Psoe ma anche Ciudadanos (Cs) ricoprirà un ruolo fondamentale.

Spagna, l'alleanza con Ciudadanos piace anche a Macron

A causa infatti delle deludenti performance elettorali, Unidas Podemos, che solo fino a pochi giorni fa era considerato il partner prediletto del Psoe, ha visto le proprie quotazioni precipitare a vantaggio dei liberali, diventati la chiave di volta per il futuro governo del Paese ma anche per le tante amministrazioni comunali e regionali rimaste in bilico dopo le elezioni locali dello scorso 26 maggio. L'eventuale governo di Sanchez con Ciudadanos farebbe felice anche Emmanuel Macron, l'alleato liberale del premier spagnolo in campo europeo.