Spagna, Sanchez ora teme di non vincere. La destra di Vox terza nei sondaggi

Elezioni Spagna, Sanchez in difficoltà

Si avvicinano le elezioni in Spagna del prossimo 10 novembre. Pedro Sanchez, il leader socialista, inizia ad essere in difficoltà. Nei sondaggi il gradimento degli elettori è in costante e preoccupante ribasso e il rischio è che, a meno di accordi strutturati con Ciudadanos (più che Podemos), non riesca a governare nemmeno dopo la prossima tornata elettorale. Complice anche il caos in Catalogna che ha esacerbato gli animi e sta avvantaggiando le forze più ostili all'indipendentismo.

Elezioni Spagna, nei sondaggi Vox al terzo posto con 40 seggi

Nel frattempo, secondo l'ultimo sondaggio Sigma Dos per "El Mundo", il partito spagnolo di estrema destra, Vox, ha raggiunto il 13 per cento dei voti, ovvero 41 seggi. Il risultato, se fosse confermato nelle elezioni del 10 novembre, permetterebbe alla formazione politica di affermarsi saldamente come terza forza nel Congresso dei deputati, la camera bassa del parlamento spagnolo. Vox e' anche il partito che mostra un maggior grado di fedelta' tra i suoi elettori, mentre i blocchi di destra e sinistra continuano ad avvicinarsi in una sorta di pareggio tecnico. L'esumazione e il trasferimento delle spoglie del dittatore Francisco Franco dalla Valle dei Caduti ha sicuramente contribuito al risultato evidenziato dal sondaggio, raggruppando d piu' gli elettori piu' a destra e quelli nostalgici della fase precostituzionale. I dati sono confermati anche dal sondaggio "Abc/Gad3", che conferma Vox al terzo posto e i socialisti del Psoe in caduta.