Strasburgo: cosa cambia per Macron, elezioni europee, Schengen, migranti

STRASBURGO, L'ATTENTATO DIMOSTRA IL FALLIMENTO DELLA POLITICA ANTITERRORISMO

Dopo tre anni di terrore bisogna purtroppo trarre le dovute conclusioni: la politica antiterrorismo messa in campo in Francia ha fallito. Da Charlie Hebdo al Bataclan, da Nizza al prete sgozzato, dagli Champs Elysées fino a Strasburgo, l'elenco degli attacchi ai danni della Francia sono innumerevoli. Spesso condotti da individui conosciuti a Servizi e forze dell'ordine. L'attacco rischia di diventare il colpo finale per un Macron già profondamente in crisi e messo nell'angolo dalle proteste dei gilet gialli e degli studenti.

FRANCIA: MARINE LE PEN CHIEDE ESPULSIONE STRANIERI SCHEDATI 'S'

Ha subito colto la palla al balzo Marine Le Pen, che chiede l'espulsione dalla Francia degli stranieri sospettati e sorvegliati perché schedati 'S' (lettera che indica 'sicurezza dello stato'). "Negli schedati 'S' ci sono stranieri e francesi. Se almeno espellessimo gli stranieri, avremmo a disposizione mezzi supplementari per sorvegliare quanti hanno nazionalità francese!", ha dichiarato su France2. Secondo la leader dell'estrema destra francese Marine Le Pen, il governo parigino "a monte, non prendere Le misure necessarie" per lottare in modo efficace contro il fondamentalismo islamico.

MACRON ANCORA PIU' NELL'ANGOLO, CHIUSURE SU SCHENGEN E MIGRANTI

Facile prevedere che il nuovo attentato abbia pesanti conseguenze in primis per la Francia e Macron, la cui leadership è sempre più debole con il nuovo fallimento in materia di sicurezza. Tema su cui Le Pen spinge invece molto e su cui potrebbe passare presto all'incasso alle elezioni europee. Probabile che Macron debba rivedere alcuni punti delle sue politiche su sicurezza ma anche su migranti e accoglienza. Temi su cui tutta l'Ue sembra proprio possa andare verso una nuova chiusura su Schengen e frontiere.