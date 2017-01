Strasburgo, Farage si riprende Grillo, ma a durissime condizioni

Pace fatta tra Grillo e Farage, ma a che condizione....

Pace fatta fra fra M5S e Ukip. Lo ha annunciato il leader independentista britannico, Nigel Farage, al termine della riunione del gruppo Efdd. "Sono contento - dice in una nota - di poter dire che le divergenze tra me e il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo sono state superate in modo amichevole. Dopo alcuni cambiamenti amministrativi, la prossima settimana a Strasburgo continueremo il nostro lavoro insieme nel gruppo EFDD. La campagna di Grillo per la permanenza dell'Italia nell'euro sta acquistando forza. Ho da sempre ammirato il suo lavoro in Italia e gli auguro il meglio. La campagna anti-establishment in Europa - conclude Farage - e' appena cominciata".

Ora il Movimento 5 Stelle deve pagare lo scotto del 'tradimento'

La riunione del gruppo Efdd, durata solo una mezz'ora, é seguita ad una telefonata di chiarimento tra lo stesso Farage e Grillo. Il leader Ukip avrebbe detto a Grillo di essere disposto a perdonare i 5 Stelle a patto che, questa sarebbe la richiesta, "le persone che si sono comportate male" paghino lo scotto. Chi sarebbe dunque nel mirino di Frage? Prima di tutto David Borrelli, eurodeputato pentastellato e regista dell’accordo, poi saltato, con l’Alde.

Cade candidatura Castaldo a vicepresidenza parlamento Ue

Ma la permanenza del M5S nell'Efdd costa caro. Se da un lato i pentastellati hanno preferito rimanere con Farage - invece che confluire nei 'non iscritti' - per non perdere soldi e incidere nel lavoro del Parlamento europeo, dall'altro lato il gruppo Efdd ha annunciato via twitter che l'eurodeputato M5S "Fabio Massimo Castaldo non sara' piu' il candidato Efdd per il vice presidente del Parlamento europeo".

Malumori tra gli Eurodeputati pentastellati

Gli eletti del Movimento 5 Stelle si sono riuniti al Parlamento europeo di Bruxelles per discutere sulla situazione dopo il "no" dell'Alde all'accordo per il loro ingresso nel gruppo Liberaldemocratico. Fra i presenti, nessuno si e' espresso dopo la decisione di Guy Verhofstadt di ritirare la proposta di accordo, e persino il profilo Twitter M5S Europa, attraverso cui diffondono le informazioni, e' muto da prima dell'annuncio Alde. L'unico che da ieri sera ha parlato con i giornalisti a Bruxelles e' stato Piernicola Pedicini, candidato del gruppo Efdd alla presidenza del Parlamento europeo su cui ci sara' il voto la prossima settimana. "Anche se formalmente facciamo ancora parte del gruppo, realisticamente non ci sono piu' le condizioni politiche - ha detto Pedicini - e dovremo entrare nel gruppo dei non iscritti, che per noi e' un danno enorme".

Pedicini fa parte di quei deputati 5 Stelle che non hanno molto apprezzato la mossa di Grillo e Casaleggio, pur continuando a sostenere il leader del movimento: "Si e' preso la responsabilita' di offrire quella scelta ai militanti, correndo il rischio che succedesse quello che e' successo. Ma l'alternativa sarebbe stata quella di rimanere in un gruppo che comunque sarebbe finito a breve, mentre le nostre priorita' si divaricavano sempre piu' rispetto a quelle dei nostri alleati, da quando loro sono impegnati nella Brexit: abbiamo preferito anticipare la fine del gruppo, e anticipando si rischia".

Ecco quanto conta far parte di un gruppo a Strasburgo

Non solo ruoli e incarichi, ma anche soldi: far parte di un gruppo all'interno del Parlamento europeo di Strasburgo garantisce molti piu' diritti rispetto a quelli di chi rimane "autonomo", e anche denaro. Secondo il regolamento, per costituire un gruppo parlamentare occorre soddisfare due requisiti: devono partecipare almeno 25 eurodeputati, eletti in almeno sette Stati membri diversi dell'Ue. Una volta costituito, il gruppo puo' ottenere presidenze di commissione, relatori dei dossier e incarichi all'interno della gerarchia Parlamentare (presidenza, vicepresidenza, tesoreria ecc.), cosa che non viene riconosciuta ai non iscritti. Chi siede in gruppo ha inoltre a disposizione un tempo di parola piu' lungo durante i dibattiti in Aula.

L'appartenenza a un gruppo parlamentare garantisce poi uno specifico finanziamento da parte del Parlamento europeo. Sono due le contribuzioni previste: una fissa e un'altra proporzionale al numero di appartenenti al gruppo. Lasciando un gruppo, quindi, gli europarlamentari non solo rinunciano alla propria "parte" di fondi, ma "impoveriscono" il gruppo nel suo insieme. E' stata l'appartenenza al gruppo Efdd (assieme agli euroscettici dell'Ukip di Nigel Farage) che ha finora permesso ai 17 eletti del Movimento 5 Stelle di avere un ruolo importante all'interno delle diverse commissioni parlamentari. Ruolo al quale, da "non iscritti", dovrebbero rinunciare, limitandosi ad un'appartenenza meno attiva alle stesse commissioni, cosi' come ai fondi previsti per la loro partecipazione allo schieramento. Attualmente i gruppi a Strasburgo sono 8: Ppe (Popolari, 217 deputati), S&D (Socialdemocratici, 189), Ecr (Conservatori, 74), Alde (Liberali, 68), Gue (Sinistra, 52), Verdi (50), Efdd (Euroscettici, 44), ENL (Nazionalisti, 39). I "non iscritti", al momento, sono 18, di cui uno solo italiano (Renato Soru).