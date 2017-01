Strasburgo, nessun sostegno dei Verdi a Tajani o Pittella

I Verdi non sosterranno né Pittella né Tajani

Gianni Pittella e Antonio Tajani, rispettivamente candidato socialdemocratico (S&D) e popolare (Ppe) alla presidenza del Parlamento europeo, non potranno contare sui voti del gruppo dei Verdi. E in caso di ballottaggio tra i due, il sostegno del gruppo ambientalista per Pittella non e' assicurato. Lo ha detto Sven Giegold, deputato dei Verdi e portavoce della delegazione tedesca dei Verdi a Strasburgo, spiegando che i due nomi scelti sono entrambi insostenibili.

Tajani impresentabile per i legami con Berlusconi

"Ne' i socialdmocratici ne' i cristiano-democratici hanno saputo presentare una candidato credibile", ha premesso Giegold. "Tajani, in quanto ex portavoce di Berlusconi, e' come un drappo rosso per un toro". Un nome che innervosisce, in sostanza. "E' irresponsabile che il Ppe non abbia nominato un candidato che sia accettabile da un punto di vista trasversale". Quanto al candidato socialdemocratico, "anche Pittella e' problematico" per i Verdi. "Politicamente parlando, abbiamo avuto cattive esperienza nel corso degli anni con Pittella". Tra le fila del gruppo dei Verdi, quindi, "non ci sara' sostegno automatico a Pittella nemmeno in caso di ballottaggio con Tajani".