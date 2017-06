Surplus commerciale tedesco, il piano di Trump: gas in cambio di auto

Donald Trump e Angela Merkel

Il surplus commerciale tedesco non ha eguali al mondo. Nel 2016 si é attestato all'8% del Pil, pari a 49 miliardi di euro. Una enormità, superiore persino ai numeri messi a segno da Pechino. Chi é più sbilanciato nei confronti della Germania sono gli Stati Uniti che lasciano nelle casse delle aziende tedesche 12 miliardi di euro l'anno. Uno squilibrio che per Donald Trump non é più accettabile. Lo ha detto in faccia ad Angela Merkel e lo ha ripetuto al G7.

La strategia di Trump contro il surplus tedesco

Ma mentre Barack Obama sfruttava la sponda rappresentata dalle altre economie europee, tutte indebitate in varia misura con la Germania, il presidente Usa ha preferito fare da solo. Secondo i bene informati Trump invece di imporre dazi commerciali alle esportazioni tedesche (azione che darebbe il via ad una guerra commerciale tra le due sponde dell'Atlantico) ha intenzione di convincere Berlino a comprare prodotti americani. Ma quali?

Gas in cambio di automobili

L'Amministrazione americana ha intenzione di modificare la legislazione che oggi vieta che gli Usa esportino prodotti energetici in modo da poter inviare in Europa navi piene di gnl, gas naturale liquido. Grazie allo sfruttamento dei giacimenti sul territorio statunitense gli Usa sono infatti diventati autosufficienti dal punto di vista energetico e grazie al fraking (la tecnica che sfrutta i microgiacimenti di gas intrappolati nelle rocce di scisto) possono addirittura esportare.

Trump chiede a Merkel di comprare il suo gas

Ecco allora che per riequilibrare la bilancia commerciale Trump ha chiesto per vie indirette a Berlino di comprare il gas statunitense (prodotto tra l'altro da aziende vicine al magnate newyorkese). Questo peró pone gli Usa in una situazione scomoda essendo la Russia il primo esportatore di gas metano in Europa e Germania. Per di piú proprio in queste settimane si sta per dare il via alla costruzione del Nord Stream 2, un gasdotto che dalla Siberia porterá gas in Germania passando per il mare del Nord. Progetto osteggiato dall'Unione europea che vede in questa opera un ulteriore infrastruttura che crea dipendenza tra l'Ue e la Russia.