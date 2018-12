Svezia, Lofven annaspa nel buio. Verso nuove elezioni ad aprile

SVEZIA ANCORA SENZA GOVERNO: VOTO DI FIDUCIA SU UN NUOVO PREMIER IL 16 GENNAIO

Si dovrebbe tenere il 16 gennaio in Svezia il voto di fiducia sul nuovo premier per la formazione del Governo. Lo ha reso noto il presidente del parlamento Andreas Norle, spiegando che avrebbe preferito tenere il voto prima della pausa natalizia, ma ha accettato la richieste dei leader di partito di avere più tempo per risolvere le loro differenze. Norlen non ha nominato un candidato per il prossimo voto, ma ha detto che "una responsabilità speciale" è stata affidata a Stefan Lofven, leader dei socialdemocratici, e a Ulf Kristersson, che guida i conservatori.

LOFVEN ANNASPA ANCORA NEL BUIO, VERSO NUOVE ELEZIONI AD APRILE?

I due - che guidano i due principali partiti - sono stati respinti dal parlamento in due voti di fiducia svolti dopo le elezioni generali di settembre. "Ora che ci troviamo di fronte al terzo voto, preferirei che ci fosse un candidato che possa essere eletto", ha detto Norlen in una conferenza stampa in parlamento. Il Presidente del Parlamento ha altri due tentativi per formare un Governo prima che nuove elezioni vengano automaticamente indette. Norlen ha detto che se il terzo voto fallisse, un quarto voto si terrà il 23 gennaio. Se anche questo fallisse, le nuove elezioni si terranno il 21 aprile. Uno scenario che sembra sempre più concreto viste le difficoltà senza precedenti delle forze politiche svedesi a formare un esecutivo.