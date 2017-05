Svezia, addio ai contanti. Anche le chiese raccolgono le offerte via app

ADDIO AI CONTANTI, IN SVEZIA SI USA SOLO IL DENARO VIRTUALE

C'era una volta un Paese dove il denaro contante non si usava più. E' la Svezia, ormai ufficialmente patria del denaro virtuale. A Stoccolma e dintorni, infatti, si sta per adottare una nuova valuta virtuale coperta e gestita dalla banca centrale. Insomma, una nuova e-currency che soppianterà in maniera definitiva l'utilizzo delle banconote su carta.

LA RIVOLUZIONE DI SWISH

Da sempre i paesi del Nord sono più orientati all'utilizzo degli strumenti alternativi ai contanti per i pagamenti. Carte di credito, ricaricabili e carte di debito sono sempre state molto diffuse in Svezia e negli altri paesi scandinavi. Sempre qui si è diffuso rapidamente Swish, il sistema di pagamento mobile che ha del tutto soppiantato i contanti. Nel Nord Europa è comunissimo vedere le persone pagare una transazione usando semplicemente il proprio smartphone.

OFFERTE E DONAZIONI ALLE CHIESE? SOLO TRAMITE APP

Ma ora la Svezia fa un passo ulteriore. Il sistema di valuta virtuale, che ha preso piede a novembre 2016, sta per sostituire quasi del tutto le banconote, spiega Wall Street Italia. L'uso della moneta virtuale non è infatti circoscritto a banche e negozi ma funziona anche sui taxi, nelle edicole e nei piccoli mercati di antiquariato. Persino le chiese hanno iniziato a raccogliere le donazioni tramite app virtuali.