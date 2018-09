Svizzera, referendum sulle frontiere con l'Europa

Referendum per ripristinare i confini svizzeri

Passare il confine tra Italia e Svizzera potrebbe diventare molto piú complicato in futuro. I partiti di destra della confederazione elvetica hanno infatti raggiunto e abbondantemente superato il numero di 100mila firme valide per chiedere al governo centrale di indire un referendum per ripristinare i controlli alle frontiere tra i cantoni e il resto dell'Europa.

I sostenitori del testo

Ma quali sono i partiti che hanno raccolto le firme? Si tratta del partito di destra Udc e dal gruppo Azione per una Svizzera neutrale e indipendente. Nel testo viene chiesto che la Svizzera regoli in maniera autonoma l'immigrazione degli stranieri e ripristini i controlli ai confini con il resto d'Europa. Un testo che se da un lato risponde alle preoccupazioni dei cittadini elvetici, dall'altro rischia di isolare la Confederazione che si trova al centro dell'Unione.

La paura dei migranti

Nel testo si chiede che Berna impedisca ogni nuovo trattato internazionale sulla libera circolazione delle persone. Se l'iniziativa venisse accettata dal popolo, le autorità elvetiche avrebbero un anno per negoziare la fine dell'accordo del 1999 sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e Ue.

Svizzera sempre piú isolata

La Svizzera deve giá fare i conti con un referendum che ha chiesto al governo di legiferare in modo da dare prioritá ai lavoratori svizzeri nelle ricerche di lavoro. Oggi se una impresa vuole assumere deve prima attingere alle liste di disoccupazione nazionali e solo in un secondo momento puó guardare all'estero. Provvedimento che ha creato non pochi malumori tra le aziende e i forntalieri.