Svolta della Nato: non solo Russia ma anche Isis

Il presidente Usa, Donald Trump

Era una svolta che molti si aspettavano e alla fine é arrivata. La Nato, l'Alleanza atlantica nata dopo al seconda guerra mondiale per difendere l'Occidente dalla minaccia del comunismo russo, ha tra i suoi nuovi nemici anche l'estremismo islamico. Ad annunciarlo é stato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che durante la cerimonia di inaugurazione della nuova sede a Bruxelles ha annunciato che sarà istituita una unità di intelligence per contrastare l'Isis.

Intelligence contro l'Isis, ma no ad azioni militari

Insomma, la Russia non é piú il nemico numero uno dell'Occidente, rimpiazzata dall'Isis. Stoltenberg si é peró affrettato a ricordare che la Nato non compierá missioni militari contro l'Isis o altre formazioni terroristiche, ma si limiterà ad un lavoro di intelligence. La Nato entrerà come partecipante a pieno titolo nella coalizione internazionale anti Stato islamico, che ha finora gia' sostenuto in vari modi, ma non avra' alcun ruolo di combattimento. "Ci saranno piu' voli di Awacs, una migliore condivisione delle informazione e l'aumento dei rifornimenti aerei in volo", ha dichiarato Stoltenberg.

Un nuovo centro di intelligence a Bruxelles

I capi di Stato e di governo dei 28 paesi dell'alleanza atlantica hanno deciso oggi "di creare un centro di intelligence sul terrorismo alla Nato per migliorare la condivisione delle informazioni, anche sui foreign fighters". Lo ha detto il segretario generale Jens Stoltenberg durante il vertice a cui hanno partecipato anche i neoeletti Donald Trump e Emmanuel Macron.

May a favore di una Nato anti-terrorismo

All'indomani dell'attentato terroristico alla Manchester Arena é stata Theresa May la prima a schierarsi per un impegno della Nato contro l'Isis. "Una Nato forte e unita rappresenta il cuore della sicurezza di ciascuna delle nostre nazioni. Unita' nel rispondere alle comuni minacce e' la nostra arma piu' potente", ha dichiarato May. "Dobbiamo aumentare i nostri sforzi per affrontare le minacce alle nostre comuni societa', sia che vengano dal terrorismo e sia che arrivino dalla Russia".

Trump chiede agli alleati maggiori sforzi finanziari

Quello di oggi a Bruxelles é il primo vertice Nato con Donald Trump presidente degli Stati Uniti. Il miliardario aveva definito la Nato obsoleta prima di ammorbidire i toni, ribadendo l'impegno Usa ma facendo pressione sugli alleati affinche' contribuiscano con il 2% del Pil alle spese per la difesa. Downing Street non ha fatto sapere se la May avra' una bilaterale con Trump e l'eventuale faccia a faccia non e' indicato nell'agenda ufficiale della Casa Bianca. Il governo britanno ha manifestato irritazione per le rivelazioni alla stampa americana di notizie da parte dell'intelligence Usa, compreso il nome del kamikaze di Manchester, Salman Abedi, nonche' di foto di frammenti della bomba che ha utilizzato, annunciando che sollevera' la questione con Trump.

Gentiloni: nella lotta al terrorismo coinvolgere tutti, anche la Russia

Per combattere il terrorismo bisogna puntare al "coinvolgimento di tutte le forze possibili", secondo il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Come ha detto arrivando al quartiere generale della Nato per il primo vertice con il presidente Usa Donald Trump, Questo coinvolgimento dovrebbe includere, "in molti scenari locali, la Russia". Gentiloni ha ricordato l'impegno dell'Italia in Iraq: "Dopo gli Stati Uniti siamo il secondo paese che contribuisce in termini di presenza militare". Inoltre l'Italia e' "da sempre molto impegnata a sottolineare un'impostazione politica oltre che militare".