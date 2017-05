Tabacco, Tsipras inguaiato da una bionda

Il premier greco Alexis Tsipras

In molti si ricordano ancora quando in Italia era possibile fumare nei bar e nelle discoteche, ma anche al cinema e perfino negli ospedali e in aereo. La legislazione ha progressivamente diminuito i luoghi in cui è possibile accendersi una bionda e oggi anche in alcuni parchi ci sono dei divieti, soprattutto nelel vicinanze delle aree gioco per i bambini.

In Grecia ancora nessun vincolo alle sigarette

Il paradiso per i fumatori rimane la Grecia, dove in gran parte dei locali pubblici è possibile fumarsi una sigaretta. Non ci sono infatti divieti, se non in alcuni loghi come gli ospedali. A dire il vero una legislazione anti-tabacco c'è ed è stata approvata nel 2008, ma nessuno ha mai pensato di metterla in pratica. E ora il governo Tsipras è finito nel mirino delle associazioni per la tutela della salute e per le istituzioni europee.

Tabacco, un fardello per il sistema sanitario

Il tabacco infatti causa innumerevoli malattie e rappresenta un costo ingente per il servizio sanitario nazionale greco. Il tabagismo porta a sviluppare malattie cardiovascolari, ma anche obesità, ictus e tumori. Tutte malattie che poi gravano sulle casse dello stato, oltre che sulle famiglie greche.

Tsipras non vuole privare i greci del loro piacere preferito

Il governo greco però sembra non sentirci da questo orecchio. Le riforme lacrime e sangue chieste dai creditori internazionali, tra cui l'Unione europea è il Fondo monetario internazionale, hanno infatti messo a dura prova la tenuta del tessuto sociale greco. E il governo non vuole girare il coltello nella piaga lasciando ai greci almeno il piacere di una bionda.