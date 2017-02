Tajani a Trump: "L'ambasciatore Malloch non è gradito"

Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo

Il neoeletto presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, pone il veto sull'uomo indicato da molti come il possibile ambasciatore di Donald Trump presso l'Unione europea. "Siamo disponibili ad ascoltare tutti i consigli e tutte le critiche, ma non siamo sottomessi a nessuno, non prendiamo ordini da nessuno, non siamo disposti ad accettare insulti da persone che probabilmente non conoscono l'Unione Europea e che il parlamento europeo ha dichiarato non gradite", ha detto il presidente del Parlamento europeo.

"Gli Usa rimangono il maggiore interlocutore dell'Europa a livello mondiale e siamo amici degli Usa" al di là dei presidenti ma "non siamo sottomessi a nessuno e non prendiamo ordini da nessuno", ha spiegato Tajani aggiungendo comunque di voler aspettare le prime mosse sull'Europa della nuova amministrazione Trump per formulare un giudizio.

Quella di Ted Malloch a ambasciatore Usa presso l'Unione europea é "un'auto-candidatura", ha precisato nei giorni scorsi un portavoce della Commissione. "Non abbiamo ricevuto alcuna notifica a livello ufficiale", ha spiegato Alexander Winterstein. I principali gruppi all'Europarlamento - popolari, socialisti e liberali - hanno chiesto di rigettare l'eventuale nomina di Malloch, che in una serie di interviste ha scommesso sulla fine dell'euro e paragonato l'Ue all'Unione Sovietica.

"Quando ci sara' una notifica ufficiale, il processo sara' avviato e alla fine i due presidenti prenderanno una decisione" sul nuovo ambasciatore Usa, ha detto il portavoce. La procedura di accredito dei rappresentanti diplomatici presso l'Unione europea generalmente dura otto settimane. I governi dei 28, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e l'Alto rappresentante Federica Mogherini hanno la possibilita' di mettere il veto all'accredito di un ambasciatore di un paese terzo.