Tajani inaugura a Bruxelles la Casa della Storia Europea

La Casa della Storia Europea "rispecchia la tragedia della guerra e l'ingiustizia della separazione tra le nostre nazioni e i nostri popoli, ma anche la promessa della pace europea dei nostri padri fondatori e il nostro sforzo comune per unificare il continente", ha detto il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, inaugurando il nuovo museo che aprira' le sue porte al pubblico il 6 maggio a Bruxelles.

"Questa Casa rappresenta quello che abbiamo in comune e le esperienze che abbiamo condiviso. Non e' solo la Casa della storia europea, ma e' anche la Casa dell'identita' europea e della memoria europea", ha spiegato Tajani. Per il presidente dell'Europarlamento, "la storia europea ci mostra la via per un futuro insieme" perche' "oggi l'Europa e' nuovamente una grande occasione" con "opportunita' da cogliere per tutti". Tajani ha reso omaggio a Hans-Gert Poettering, ex presidente dell'Europarlamento che aveva avviato il progetto della Casa della Storia Europea. L'obiettivo del museo e' di "aiutare i cittadini a affrontare il futuro con saggezza e con fiducia, un futuro che oggi potrebbe sembrare problematico e irto di minacce", ha detto Poettering: "si tratta di una Casa che, illustrandoci le dinamiche della storia europea, ci permette di comprendere meglio la storia recente, ma anche il presente".