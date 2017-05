Telefonia, addio roaming. Patriciello: "Momento storico per l'Europa"

Di Tommaso Cinquemani

@Tommaso5mani

Gli italiani che questa estate decideranno di lasciare il Paese per trascorrere le ferie all'estero lo potranno fare senza il timore del roaming, il famigerato meccanismo per cui le compagnie telefoniche fanno pagare salato le chiamate dall'estero. Dal 15 giugno infatti il roaming sarà abolito. "Questo é un segno concreto di come l'Europa lavori per migliorare la vita dei cittadini", spiega ad Affaritaliani.it Aldo Patriciello, eurodeputato di Forza Italia.

Onorevole Patriciello, dunque dal 15 giugno addio roaming...

"Finalmente sì, é una data storica per l'intera Unione europea. Quando saremo negli altri Paesi europei potremo chiamare, mandare sms o navigare su internet come se fossimo in Italia, senza costi aggiuntivi".

Ci saranno limiti?

"Ci sono dei limiti a tutela delle compagnie telefoniche. Nella prima stesura del provvedimento sarebbe stato possibile per un cittadino europeo stipulare un abbonamento in un qualunque Paese dell'Unione e poi utilizzare la sim in Patria. Questo avrebbe creato grossi problemi agli operatori".

Ci puó spiegare meglio?

"Un italiano avrebbe potuto fare un abbonamento in un Paese, come la Bulgaria, in cui il costo della vita é molto basso e poi usare la sim bulgara in Italia. Abbiamo impedito questo abuso legando la scheda al Paese di residenza".

E per gli studenti in Erasmus che trascorrono lunghi periodi lontano dall'Italia?

"Anche per loro il roaming sarà solo un ricordo. E' significativo che a trenta anni della nascita del programma Erasmus l'Europa faccia questo regalo ai giovani eliminando il roaming".

C'é il rischio che le compagnie telefoniche alzino le tariffe ordinarie per rifarsi degli introiti persi con la fine del roaming?

"Il rischio c'é, ma spetta alle autorità nazionali vigilare e intervenire nel caso in cui le società facciano cartello per alzare le tariffe".