Terremoto, niente cofinanziamento regionale: sará 100% Ue

Terremoto, ricostruzione con i fondi Ue

I coordinatori della Commissione Sviluppo Regionale del Parlamento europeo hanno approvato la procedura semplificata per il finanziamento con fondi Ue al 100% di alcune spese legate alla ricostruzione dopo il terremoto nel centro Italia. Questo consentira' al Parlamento di votare in aula il provvedimento proposto dalla Commissione europea nella sessione plenaria di marzo o al massimo a quella di aprile. La questione di un possibile rinvio del finanziamento a causa di una "bocciatura" della procedura semplificata era stata sollevata nei giorni scorsi dagli eurodeputati del Movimento 5 stelle, che avevano lanciato un appello ai colleghi italiani degli altri schieramenti perche' non seguissero le indicazioni dei rispettivi partiti. In realta' il capogruppo S&D Gianni Pittella ha annunciato che tutti gli eurodeputati socialdemocratici avrebbero votato a favore dell'accelerazione e secondo quanto risulta anche gli altri gruppi politici hanno seguito la stessa strada.

Terremoto: M5S Ue, da Parlamento compromesso allunga tempi

"Ci aspettavamo solidarieta' e buon senso. I gruppi politici a cui appartengono Forza Italia, Ncd e Partito Democratico non hanno sostenuto la nostra posizione ma hanno ceduto ad un compromesso che allunghera' i tempi e le procedure". Lo dichiara Rosa D'Amato, capo delegazione del Movimento 5 Stelle in Europa, al termine della riunione della commissione Sviluppo Regionale che doveva votare se applicare la procedura accelerata alla proposta della Commissione europea per il finanziamento al 100% della ricostruzione delle regioni italiane colpite dal terremoto.

"La procedura sara' si' semplificata ma con apertura di emendamenti e votazione finale che slittera'",osserva. "Il Movimento 5 Stelle ha votato a favore e abbiamo chiesto a tutti gli eurodeputati italiani di impegnarsi allo stesso modo nei confronti dei coordinatori dei loro gruppi. Sono incredibili le dichiarazioni di alcuni eurodeputati del Partito democratico che parlano di una vittoria e di un loro sostegno alla procedura accelerata, quando il coordinatore del loro gruppo e' stato il primo a cedere al compromesso. Noi non ci arrendiamo, ora terremo alta l'attenzione su questo accordo perche' il compromesso riapre la lotteria degli emendamenti che rischiano di far abbassare la quota di ricostruzione finanziata che oggi e' 100%", conclude Rosa D'Amato.