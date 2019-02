Terrorismo, la Germania sfida Trump: via la cittadinanza ai foreign fighter

GERMANIA: CDU CHIEDE LEGGE PER TOGLIERE CITTADINANZA A COMBATTENTI ISIS

Togliere la cittadinanza tedesca ai combattenti dello Stato Islamico con doppio passaporto. E' la proposta lanciata dalla Cdu, il partito della cancelliera Angela Merkel, che ha chiesto al ministro della Giustizia Katarina Barley di avanzare il prima possibile una proposta legislativa in questo senso. Il segretario generale della Cdu, Paul Ziemiak, ha criticato la Barley, che è membro del Partito socialdemocratico, alleato di governo della Cdu, per aver rinviato per mesi la proposta di legge presentata dal ministero dell'Interno, guidato da Horst Seehofer.

LA MERKEL SFIDA TRUMP SUI FOREIGN FIGHTER

Si tratta, ha detto Ziemiak, di "una questione di sicurezza, se queste persone intendono tornare" in Germania. Solamente circa un terzo dei tedeschi che sono andati in Siria o in Iraq per unirsi allo Stato islamico hanno la doppia cittadinanza. Per quanto riguarda i combattenti che possiedono il solo passaporto tedesco, il loro diritto a rientrare in Germania è invece garantito dalla costituzione. Recentemente, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato i Paesi europei ad assumersi la responsabilità dei foreign fighter catturati in Siria e in Iraq, molti dei quali sono prigionieri delle milizie curde del Forze democratiche siriane.