Terrorismo, Macron: piano d'azione assieme a Londra

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia e la Gran Bretagna hanno deciso il lancio di "un piano d'azione molto concreto" contro il terrorismo. "Abbiamo deciso assieme di andare piu' lontano questa sera, lavorando da piu' giorni su un piano d'azione assai concreto", ha detto Macron parlando assieme al premier britannico Theresa May in un punto stampa dopo averla ricevuta all'Eliseo. Macron ha precisato che una delle misure mirera' a eliminare gli incitamenti "all'odio e al terrorismo" su Internet.

Macron a May, per Gb "porta Ue" resta tuttora aperta

Se la premier britannica Theresa May ribadisce l'agenda della Brexit, il presidente francese Emmanuel Macron le fa eco precisando che "la porta" dell'Unione europea per ora "resta aperta" per la Gran Bretagna. I leader hanno parlato alla stampa in un appuntamento congiunto seguito alla visita del primo ministro britannico all'Eliseo. La porta e' aperta, ha sottolineato Macron, "finche' il negoziato sulla Brexit non sara' terminato". Ma "una volta cominciato, sara' molto piu' difficile tornare indietro". Il negoziato, la stessa May ha ricordato, prendera' il via la prossima settimana.