Terrorismo ed elezioni, May all'attacco del multiculturalismo

Il premier britannico Theresa May

"Quando é troppo é troppo". Con queste parole Theresa May ha risposto agli attacchi terroristici di Londra. Poche parole che probabilmente finiranno nella storia del Regno Unito come l'inizio di quella rivoluzione che potrebbe portare alla fine del multiculturalismo come lo conosciamo oggi. Una presa di posizione forte del governo May per rispondere alla minaccia dell'Isis, ma anche per guardare alle elezioni legislative di questo giovedí e all'ascesa inaspettata del Labour di Corbyn.

Quando é troppo é troppo, May risponde all'Isis

Prima l'attentato a Manchester, durante il concerto di Ariana Grande, poi il blitz dei militanti dell'Isis a Londra, con furgone e coltelli. La Gran Bretagna é nel mirino del sedicente Stato islamico e il premier Theresa May ha deciso di dire basta. "Quando é troppo é troppo" ha tuonato dal numero 10 di Downing Street. Che cosa voglia dire esattamente ancora pochi lo sanno, ma per gli analisti i primi provvedimenti del governo britannico vanno verso una restrizione delle libertá civili e verso la fine del multiculturalismo senza se e senza ma per cui Londra é famosa.

Restrizioni alle libertà e stop al multiculturalismo

Piú controlli sui social network, maggiori poteri alla polizia e agli investigatori. Ma anche piú controlli nelle moschee e nei luoghi di ritrovo della folta comunità musulmana per impedire il radicalizzarsi dei giovani che abbracciano la causa dell'Isis. I provvedimenti di Theresa May hanno lo scopo di rendere la Gran Bretagna piú forte, scongiurando il rischio di nuovi attentati.

L'incognita del Labour

Ma per Jeremy Corbyn, il leader del partito labourista, quella della May é una crociata contro lo stile di vita e i valori della Gran Bretagna. La libertà di espressione e di fede, la democrazia stessa - dice Corbyn - sono principi e valori che non sono barattabili con la sicurezza e se la Gran Bretagna prenderà questa strada il terrorismo avrá giá vinto. Come dire, da una donna di destra non ci possiamo aspettare nulla che non sia maggiori controlli e meno diritti, ma la strada non é questa.

L'ombra delle elezioni sulle decisioni del governo

Per alcuni analisti le decisioni prese dal governo May non sono altro che uno scomposto tentativo di dare una risposta agli elettori impauriti in vista delle elezioni di giovedì, quando nelle urne si sfideranno il Labour e i Tory. Se fino ad un mese fa il partito della premier May era dato in vantaggio con un distacco di 20 punti, oggi il margine si é ridotto ad un misero 3-4%. Troppo poco per rischiare di perdere la poltrona. E così May ha dato agli ingelsi della classe media ció che volevano sentire. Resta da capire se Downing Street seguirá questa strada anche a partire da venerdì.

Brexit e terrorismo, una mazzata per Londra

Giá, perché maggiori controlli e meno libertá fanno a pugni con il concetto stesso di una Gran Bretagna aperta e multiculturale. Per molti il successo dell'econimia britannica sta proprio nella capacitá di attirare menti (e capitali) da tutto il mondo. E cosa accadrebbe allora se Londra si chiudesse su sé stessa in una continua (e probabilmente infruttuosa) caccia alla streghe? Il tutto mentre a Bruxelles proprio il governo May sta negoziando con l'Unione europea l'uscita della Gran Bretagna dell'Ue. Uno dei momenti piú difficili per Londra che se non riuscirá a strappare a Juncker e Merkel condizioni piú che vantaggiose si avvierá verso un periodo di grave recessione.