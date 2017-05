Terrorismo, vietati pc e tablet anche sui voli Ue per gli Usa

Niente tablet e pc sui voli per gli Usa

Fino ad oggi i passeggeri che prendevano un volo per gli States da alcuni Paesi a rischio, come la Turchia, l'Iraq o l'Arabia saudita, non potevano portare in cabina pc e tablet. Sembra che ora l'Amministrazione Trump stia valutando l'ipotesi di estendere questo divieto anche all'Unione europea. Dopo la decisione di Washington di restringere la tipologia di oggetti elettronici portabili a bordo la Gran Bretagna ha deciso di aderire al bando promosso dagli Usa. Un segnale di avvicinamento di Londra a Washington in vista della Brexit.

La Commissione scrive a Trump

Preoccupata dal possibile divieto, la Commissione europea ha scritto una lettera all'amministrazione di Donald Trump "per esprimere la volontá di continuare la cooperazione nell'ambito della sicurezza aerea", ha annunciato un portavoce dell'esecutivo comunitario. La lettera é stata inviata dai commissari Violeta Bulc e Dimitris Avramopoulos, rispettivamente responsabili dei Trasporti e degli Affari Interni.

A marzo l'amministrazione Trump aveva vietato di portare computer portatili e tablet sui voli in provenienza da otto paesi del Medio Oriente (Turchia, Egitto, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Marocco, Qatar e Giordania). Martedi' un portavoce del ministero dell'Interno (Homeland Security, ndr), David Lapan, ha annunciato che la misura potrebbe essere estesa ai voli tra l'Europa e gli Stati Uniti. Le compagnie aeree sarebbero state avvertite, anche se il ministro John Kelly "non ha preso una decisione formale", ha spiegato Lapan.

Minaccia reale o semplice precauzione?

La Commissione vuole essere informata "per avere la possibilita' di condividere informazioni con gli Stati membri e potenzialmente cambiare la situazione se dovesse toccare viaggiatori europei", ha detto la portavoce dell'esecutivo comunitario. L'Ue vuole anche capire "se c'e' una seria minaccia di sicurezza" che giustifichi il divieto per portatili e tablet sui voli transatlantici. L'Ue "ha competenza sulla sicurezza negli aeroporti europei", ha ricordato la portavoce.