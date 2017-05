Theresa May contro l'Ue: minacce su Brexit per influenzare voto

BREXIT: MAY, LA UE CI MINACCIA, VOGLIONO INFLUENZARE LE ELEZIONI



Duro attacco di Theresa MAY all'Unione europea. Alcuni "burocrati di Bruxelles", ha detto la premier britannica parlando a Downing Street, hanno lanciato delle "minacce" al Regno Unito per far fallire il negoziato per la Brexit e influenzare il risultato delle elezioni dell'8 giugno. Oggi il Parlamento britannico è stato ufficialmente sciolto ed ha avuto inizio la campagna elettorale.



E' guerra diplomatica al calor bianco tra Londra e Bruxelles. Il premier conservatore Theresa May ha accusato l'Ue di "minacciare" deliberatamente la Gran Bretagna per quanto riguarda i negoziati sulla Brexit (l'Uscita di Londra dell'Ue) per condizionare l'effetto delle elezioni anticipate dell'8 giugno, indette proprio da Downing Street per avere maggiore forza contrattuale con Bruxelles, grazie ad una maggioranza piu' ampia dell'attuale. "La posizione della Commissione europea si e' indurita. Minacce contro la Gran Bretagna sono state fatte da politici e funzionari europei" ha denunciato il premier in una dichiarazione ai giornalisti davanti Downing Street, accusando che "questi atti sono stati deliberatamente fatti con una tempistica per condizionare il risultato delle elezioni dell'8 giugno". May, dopo averlo a lungo negato, visti i sondaggi che danno i conservatori in nettissimo vantaggio sui laburisti ed i liberal-democratici, ha annunciato il 18 aprile di voler anticipare di ben tre anni le consultazioni, che secondo la scadenza naturale dei Comuni, si sarebbero dovute tenere nel 2020. Alle elezioni del 2015 i conservatori dell'allora premier David Cameron riottenero la maggioranza assoluta ma risicata di solo 5 deputati (330 su 650).