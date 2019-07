Trade war? Ora è tra Usa e Ue. Bruxelles contro Amazon e Qualcomm

Dalla web tax all'indagine su Amazon fino alla maxi multa a Qualcomm. Ora l'Europa mette nel mirino i colossi made in Usa e la trade war potrebbe essere spostata da Donald Trump dalla Cina al Vecchio Continente.

Qualcomm: multa Ue da 242 mln per concorrenza sleale

La Commissione Ue ha deciso di infliggere una multa di 242 milioni di euro alla Qualcomm, colosso statunitense e primo produttore al mondo di chip, per abuso di posizione dominante sul mercato dei circuiti integrati destinati al 3G. Secondo Bruxelles Qualcomm ha venduto i suoi prodotti a prezzi inferiori al costo di produzione nel tentativo di mettere fuori mercato Icera, azienda sua concorrente. Un comportamento illegale rispetto alle regole Ue.

Amazon: faro Commissione Ue, potrebbe aver violato leggi concorrenza

Solo poche ore prima la Commissione europea ha avviato un'indagine antitrust formale per valutare se l'utilizzo da parte di Amazon di dati sensibili provenienti da rivenditori indipendenti, che vendono sul suo mercato, si trovi in violazione delle regole di concorrenza dell'Ue. La commissaria Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "I consumatori europei fanno sempre più acquisti online. Il commercio elettronico ha stimolato la concorrenza nel commercio al dettaglio e ha portato più scelta e prezzi migliori. Dobbiamo assicurarci che le grandi piattaforme online non eliminino questi vantaggi attraverso un comportamento anticoncorrenziale. Ho quindi deciso di esaminare molto attentamente le attivita' di Amazon. e il suo duplice ruolo di mercato e di dettagliante, per valutare la sua conformita' con la concorrenza nella Ue".

Amazon ha un doppio ruolo come piattaforma: vende prodotti sul proprio sito web come rivenditore. E fornisce un mercato in cui i venditori indipendenti possono vendere i prodotti direttamente ai consumatori. In un comunicato, la Commissione spiega che quando si fornisce un mercato per i venditori indipendenti, Amazon raccoglie continuamente i dati relativi al mercato dei prodotti. sulla sua piattaforma. Sulla base dell'indagine preliminare della Commissione, Amazon sembra utilizzare informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza - sui venditori del mercato, i loro prodotti e le loro transazioni sul mercato. mercato. Nell'ambito della sua indagine approfondita, la Commissione esaminera' la questione: gli accordi standard tra Amazon e i venditori del mercato, che consentono ad Amazon di al dettaglio per analizzare e utilizzare i dati dei venditori terzi. In particolare, la Commissione si concentrerà su quanto segue se e come l'uso dei dati cumulativi dei venditori sul mercato da parte di Amazon in qualità di venditore al dettaglio incide sulla concorrenza. La Commissione ha informato Amazon e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Ad ogni modo, non esiste un termine legale per porre fine ad un'indagine antitrust. La durata di un'indagine antitrust dipende da una serie di fattori, tra cui la complessita' del caso, la misura in cui l'indagine e' stata effettuata e la sua portata.