Trade war, si apre il capitolo North Stream 2. Usa pronti a sanzionare Berlino

Nord Stream: Merkel, siamo contrari alle sanzioni Usa

“Non vedo nessun’altra possibilità che quella di condurre dei colloqui, anche molto decisi, perché non condividiamo queste sanzioni”. Lo ha detto Angela Merkel al Bundestag durante il Question time rivolto al governo federale, riferendosi alle misure su Nord Stream varate ieri dal Senato Usa dopo l’analogo voto della Camera. La cancelliera tedesca ha voluto poi sottolineare che la Germania è “contraria alle sanzioni extraterritoriali. Obiettivo delle sanzioni sono anche le aziende che partecipano alla realizzazione del gasdotto, la cui messa in opera è già in stato avanzato.

Nel mirino degli Usa il gasdotto tra Russia e Germania

Tra le misure divieto d’ingresso e il congelamento dei patrimoni negli Stati Uniti. Anche il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas aveva duramente criticato le sanzioni, definendole “inaccettabili”, in quanto rappresentano, a suo dire, “un’influenza indebita su decisioni autonome che sono state prese in Europa”. Nel mirino di Washington il gasdotto tra Russia e Germania, che geopoliticamente disturba non poco non solo gli Stati Uniti ma anche i paesi dell'Europa orientale.