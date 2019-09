Tricolore e motto nazionale, in Francia al via la riforma della scuola

AL VIA LA RIFORMA DELLA SCUOLA

La bandiera francese e lo slogan nazionale - “libertà, uguaglianza, fratellanza” - troneggiano in ogni aula delle scuole dell’Hexagone: un obbligo introdotto dalla riforma della pubblica istruzione varata lo scorso febbraio dal Parlamento e in vigore da ieri. Così al primo giorno di scuola dopo le ferie estive gli alunni francesi sono stati accolti dalla bandiera tricolore accompagnata da quella dell’Unione europea, con le tre parole “liberté, égalité, fraternité”.

MAGGIORE SENSO CIVICO A SCUOLA

“Lo spirito civico deve essere rafforzato. Ovunque nel mondo conoscere i simboli del nostro Paese è la cosa più naturale che ci sia”, ha commentato a Le Parisien il ministro della Pubblica istruzione, Jean-Michel Blanquer. Il provvedimento controverso è stato presentato dal deputato di destra ‘Les Républicains’ Eric Ciotti, argomentando che “rappresenterà un passo importante per insegnare agli alunni l’amore per la Francia sin dalla infanzia”. Dopo un acceso dibattito la sua proposta è stata colta dal governo centrista di Emmanuel Macron che ha introdotto l’obbligo di appendere anche la bandiera Ue. Critiche virulenti da forze politiche di sinistra, tra cui ‘La France Insoumise’, secondo le quali “la bandiera fuori dalle scuole era già sufficiente per dimostrare rispetto per la propria patria, senza alimentare il vento del nazionalismo” ha detto Michel Larive.

PER MOLTI UNA RIFORMA SOVRANISTA

Per insegnanti intervistati dai media d’Oltralpe “non è pratico” dover collocare la bandiera nazionale in ogni classe, un provvedimento fatto di “parole vuote”. Tra le novità della riforma Blanquer in vigore da ieri anche l’obbligo della scuola anticipata da 6 a 3 anni - cambiando la legge in vigore dall’ottocento – anche se nei fatti riguarderebbe solo il 3% dei bambini. Le famiglie che non rispetteranno la nuova norma saranno multate 1.500 euro. A cambiare è anche l’esame di maturità con l’introduzione di corsi più pratici per consentire agli studenti una maggiore specializzazione.