Trump a Parigi, Macron mira alla leadership dei rapporti Ue-Usa

Donald Trump e moglie atterrano a Parigi

Dopo la Brexit Donald Trump avrà ben pochi amici all'interno dell'Unione europea. E allora Emmanuel Macron vuole sfruttare questa occasione per rinsaldare i rapporti con Washington e prendere la leadership in Europa dei rapporti con l'Amministrazione Usa. L'occasione é la visita di Stato che ha portato Trump ad atterrare questa mattina a Parigi.

Trump in visita a Parigi per incontrare Macron

Il presidente americano parteciperé domani come ospite d'onore ai festeggiamenti per la Presa della Bastiglia e per le celebrazioni del centenario degli Stati Uniti nella Grande Guerra. L'aereo presidenziale Air Force One in piena notte italiana, dalla Andrews Air Force Base, alla periferia di Washington. Dopo gli incontri stamane con il personale civile e militare americano, Trump entrera' nella parte diplomatica e commemorativa della sua visita: sara' accolto all'Invalides da Emmanuel Macron, poi i due avranno un tete-a-tete all'Eliseo, esteso successivamente alle due delegazioni. In serata, Macron e la moglie Brigitte accoglieranno il presidente americano, che viaggia accompagnato dalla moglie Melania, nel prestigioso ristorante Jules Verne, in cima alla Tour Eiffel.

L'obiettivo di Macron: solide relazioni con gli Usa

L'Europa non é un posto amichevole per Donald Trump. Angela Merkel é forse la leader politica che più cozza con il magnate newyorkese. Tra Washington e Berlino le dispute aperte sono molte, soprattutto sul commercio. E con l'addio di Londra all'Unione europea la Casa Bianca rischia seriamente di ritrovarsi senza interlocutori di peso nel Vecchio Continente. E cosí Emmanuel Macron vuole approfittare di questo vuoto per inserirsi e accreditarsi come 'best friend' degli Usa in Europa.

Commercio e geopolitica i temi sul tavolo

Trump non ha certo fatto il tifo per Macron durante le ultime elezioni presidenziali francesi, anzi. La sua candidata era Marine Le Pen. Ma alla Casa Bianca sanno che é fondamentale avere buone relazioni con i partner europei, anche se di colore politico diverso. E allora Trump vede di buon occhio l'invito dell'omologo francese. I temi sul tavolo sono molti, ma i due principali sono il commercio e la lotta al terrorismo. Macron ha bisogno di far tornare l'economia francese a crescere e per questo vuole stringere con Trump accordi di tipo commerciale. Ma fondamentale sará anche la lotta al terrorismo, di cui la Francia é spesso vittima.