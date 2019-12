Trump al Vertice Nato: attacchi a Macron e carezze a Johnson. Attesa su Conte

NATO, TRUMP: "MACRON? OFFENSIVO E IRRISPETTOSO CON FRASE SU MORTE CEREBRALE"

"Penso che sia stato molto offensivo, sono rimasto molto sorpreso, è stato molto irrispettoso". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, commentando le parole del presidente francese Emmanuel Macron, che ha definito la Nato in stato di "morte cerebrale". Si è trattato di "una dichiarazione molto, molto sgradevole per gli altri 28 Paesi" della Nato, ha aggiunto Trump, parlando prima del bilaterale a Londra con il segretario generale dell'Alleanza atlantica Jens Stoltenberg. "Nessuno ha più bisogno della Nato della Francia. E' una dichiarazione molto pericolosa per loro", ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti, secondo cui l'Alleanza atlantica "serve a un grande obiettivo". Il bilaterale tra Trump e Stoltenberg è avvenuto a margine del vertice dei leader della Nato, che si aprirà stasera con un ricevimento a Buckingham Palace offerto dalla regina Elisabetta.

TRUMP: "JOHNSON MOLTO COMPETENTE, PRONTO ANCHE A LAVORARE CON CORBYN"

Carezze invece per il premier conservatore britannico Boris Johnson come un uomo "molto competente", annunciando che lo vedrà faccia a faccia a margine del vertice Nato dei 70 anni che culminerà domani a Watford. Parlando nella sede dell'ambasciata Usa, il presidente si è detto peraltro pronto a lavorare anche col leader laburista Jeremy Corbyn, con cui in passato ha polemizzato, se vincerà le elezioni del 12 dicembre. "Posso lavorare con chiunque, sono una persona con cui è facile lavorare", ha risposto al riguardo.

TRUMP ATTENDE SU CONTE: INCONTRO SU CINA E 5G

Attesa invece su Conte, con il quale il presidente degli Stati Uniti dovrebbe avere un breve incontro a margine del vertice Nato. Si dovrebbe parlare soprattutto di relazioni con la Cina e di 5G, i due dossier caldi sui quali Washington vuole ricevere rassicurazioni sul governo italiano. Temi sui quali non a caso insistono molto Fratelli d'Italia e la Lega per provare a stringere il rapporto con la Casa Bianca.