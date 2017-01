Trump taglia i fondi alle ong pro aborto.L'Olanda crea un fondo internazionale

OLANDA CONTRO TRUMP: "ISTITUIREMO UN FONDO INTERNAZIONALE PER L'ABORTO"

Rivolta orange contro Donald Trump. Il ministro olandese per lo Sviluppo, Liliane Ploumen, ha proposto l'istituzione di un fondo internazionale in risposta alla decisione del presidente Usa Donald Trump di vietare l'erogazione dei fondi del governo americano per sovvenzionare Ong internazionali che praticano l'aborto.

OLANDA CONTRO IL DIVIETO DI TRUMP AI FONDI ALLE ONG PRO ABORTO

Un divieto che "avrà delle conseguenze profonde. Proibire l'aborto non farà diminuire il numero degli aborti" ma provocherà un aumento delle pratiche irresponsabili e clandestine e quindi un maggior numero di morti tra le madri", ha avvertito il ministro in una nota. Ploumen ha ricordato che secondo il gruppo Marie Stopes Internacional, la decisione causerà nei prossimi 4 anni, 6,5 milioni di gravidanze indesiderate, 2,2 milioni di aborti pericolosi e la morte di 21,700 madri.

"QUASI 22 MILA DONNA MORIRANNO NEI PROSSIMI 4 ANNI DI TRUMP ALLA CASA BIANCA"

"Le donne non possono essere vittime di questa scelta politica", ha detto la Ploumen. Il nuovo fondo, ha spiegato, potrà essere finanziato da Stati, imprese ed organizzazioni con l'obiettivo di garantire che le donne nei paesi in via di sviluppo possano avere accesso all'educazione sessuale, i mezzi anticoncezionali e, in caso di necessità, all'interruzione volontaria di gravidanza. Ploumen ha annunciato che nei prossimi giorni contatterà i propri omologhi in Europa e in America Latina per raccogliere consensi.