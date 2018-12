"Trump un bullo, testate nucleari in Crimea". Intercettati messaggi segreti Ue

Usa: Nyt, intercettati messaggi segreti dell'Ue su Trump, Iran e Russia

Hacker hanno intercettato per anni la rete di comunicazioni diplomatiche dell'Unione europea, scaricando migliaia di cablogrammi che rivelano preoccupazioni su un'amministrazione Trump imprevedibile e sulle lotte per trattare con la Russia e la Cina e il rischio che l'Iran rivitalizzi il suo programma nucleare. Lo scrive il New York Times che ha ottenuto oltre 1.100 cablogrammi intercettati e scoperti dall'azienda Area 1, secondo cui le tecniche di hackeraggio sono simili a quelle adottate dal governo cinese. In un cablogramma, i diplomatici europei hanno definito l'incontro tra il presidente americano, Donald Trump, e il suo omologo russo, Vladimir Putin, "di successo (almeno per Putin)".

I dialoghi segreti tra Ue e Cina

In un'altra comunicazione, riportata dal quotidiano newyorkese, viene trasmesso un rapporto dettagliato con analisi di una discussione tra i funzionari europei e il presidente cinese, Xi Jinping, che paragona il "bullismo" di Trump nei confronti di Pechino a una "partita di boxe freestyle senza regole". Il materiale divulgato fornisce una panoramica dell'imepegno dell'Europa a comprendere i disordini politici che stanno travolgendo i tre continenti. Comprende memorandum di conversazioni con leader in Arabia Saudita, Israele e altri Paesi. Con preoccupazioni che riguardano anche l'attivita' nucleare dell'Iran. I messaggi intercettati includono estesi rapporti di diplomatici europei sulle mosse della Russia per minare l'Ucraina, tra i quali un memorandum datato l'8 febbraio secondo cui la Crimea, che Mosca ha annesso quattro anni fa, e' stata trasformata in una "zona calda dove potrebbero essere gia' state schierate testate nucleari".