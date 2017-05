Trump cambia idea anche sulla Brexit

Il presidente Usa, Donald Trump

Ha cambiato velocemente idea sulla Russia, sull'Europa, sulla Cina e adesso anche sulla Brexit. Il presidente statunitense, Donald Trump, sta ancora prendendo le misure del suo nuovo ruolo e ha iniziato a capire che il mondo non é bianco e nero. E così in visita in Europa ha espresso le sue preoccupazioni per la perdita di posti di lavoro negli Stati Uniti nel caso di una hard Brexit.

Trump spaventato dalla Brexit

Durante il suo incontro con Theresa May un mese fa l'uomo forte alla Casa Bianca aveva definito la vittoria del Leave una 'grande cosa', rivendicando il diritto del popolo britannico di scegliere del proprio futuro in maniera autonoma. Oggi invece inizia a capire che se Londra lascerà l'Unione con un accordo meno che vantaggioso, l'economia britannica riceverà un duro colpo che avrà ripercussioni anche al di lá dell'Atlantico.

A rischio i posti di lavoro statunitensi

Le economia dei due Paesi sono infatti così compenetrate che molti analisti le studiano come fossero un unicum. Sarà per la lingua comune, sarà per il passato rapporto colonia-madrepatria, sta di fatto che gli investimenti reciproci dei due Paesi sono enormi. E una crisi dell'industria e del settore finanziario britannici si farebbero sentire forti anche in America, bruciando migliaia di posti di lavoro.

Merkel apre gli occhi a Trump

A fargli cambiare idea, secondo quanto scrive il Guardian, e' stata la cancelliera tedesca, Angela Merkel, quando e' stata ricevuta alla Casa Bianca il mese scorso. Trump sembra che abbia chiesto per 10 volte alla Merkel se poteva stringere un accordo con la Germania e lei per 10 volte gli avrebbe risposto che poteva farlo con l'Ue e non singolarmente con Berlino. "Allora faro' un accordo con l'Ue", avrebbe concluso Trump - l'undicesima volta - lasciando intendere che forse, il tentato accordo di libero scambio tra gli Stati Uniti e il Vecchio Continente Ttip (Partenariato trans-atlantico per il commercio e gli investimenti), potrebbe essere resuscitato.

Il Titip non é morto, Trump lo rispolvera

Uno sviluppo che sarebbe malvisto nel Regno Unito, che si aspettava di essere in prima linea per un accordo commerciale con gli Usa. "Con i leader dell'Unione europea e' stata discussione cordiale, amichevole", ha detto alla Cnbc un portavoce della Commissione Ue riferendo dell'incontro con Trump. "Juncker ha insistito sulla necessita' di intensificare la cooperazione commerciale, favorevole per entrambi. In questo contesto - ha aggiunto il portavoce - ci si e' accordati per iniziare un piano di azione congiunto sul commercio".