Trump, duro attacco a Macron: "Esercito europeo? Paghi la Nato"

Trump a Macron: "Il nemico era la Germania e voi studiavate il tedesco"

"Stavate cominciando a imparare il tedesco": Donald Trump torna a twittare contro l'idea di Emmanuel Macron di costruire un esercito europeo e lo fa con una generosa dose di sarcasmo. Il presidente americano ha scritto: "Emmanuel Macron suggerisce che l'Europa costruisca un proprio esercito per proteggersi contro Usa, Cina e Russia. Ma c'era la Germania nella Prima e nella Seconda guerra mondiale. E come e' andata per la Francia? A Parigi stavano cominciando a imparare il tedesco prima che arrivassero gli Usa. Paga per la NATO o no!".

Parigi, commemorazione per la strage del Bataclan

A tre anni di distanza dagli attacchi di Parigi la Francia commemora le vittime con un omaggio nazionale, per la prima volta senza la partecipazione del capo dello Stato. Il 13 novembre del 2015 un commando di nove uomini colpì a Saint Denis, vicino allo Stade de France, e in diversi punti della capitale francese, aprendo il fuoco sui tavoli esterni di diversi locali e ristoranti, nonché nella sala concerti del Bataclan, provocando in totale 130 morti e oltre 350 feriti. Il premier francese Edouard Philippe, il ministro dell'Interno Christophe Castaner e la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, insieme ad autorità locali, hanno assistito alle 9 a una prima cerimonia allo Stade de France, dove i primi tre jihadisti si erano fatti esplodere provocando un morto e decine di feriti. Poi tappa in ciascuno dei punti colpiti, terminando al Bataclan dove furono uccise 90 persone, fra cui l'italiana Valeria Solesin.