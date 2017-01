Trump-May, via all'asse anti euro. Ora per Usa e Uk l'Ue è un nemico

NASCE L'ASSE ANTI EURO TRA DONALD TRUMP E THERESA MAY

Dimentichiamoci gli Stati Uniti grandi amici dell'Europa. Non solo amici, quasi genitori, come quando dopo il disastro della Seconda guerra mondiale aiutarono il Vecchio Continente a riprendersi e a rialzarsi dalle rovine. L'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump sancisce la nascita di un nuovo asse anti euro, e per certi versi anti Ue. Una nuova e più forte alleanza tra Usa e Uk, che in molti chiamerebbero alleanza populista, che tifa contro l'Eurozona.

TRUMP E MAY: "RIPARTE LA RELAZIONE SPECIALE TRA USA E UK"

"Oggi gli Stati Uniti rinnovano la speciale relazione con il Regno Unito". Cosi' il presidente americano Donald Trump, durante la conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con la premier britannica Theresa May. "E' un grande onore averla qui per la prima visita di stato", ha detto Trump sottolineando che le relazioni tra i due Paesi "sono stati una forza per la pace e la stabilita'". Trump, rivolgendosi alla May con "signora primo ministro", ha tenuto a sottolineare come una Gran Bretagna libera ed indipendente rappresenti "una benedizione per il mondo". La premier britannica si e' congratulata per "l'incredibile vittoria" elettorale di Trump indicando come i futuri accordi "cementeranno la cruciale relazione" tra i due Paesi. "Ci saranno momenti in cui saremo in disaccordo", ha detto la May, interpellata sulle posizioni di Trump a favore della tortura, delle sanzioni contro la Russia, sui musulmani e sull'aborto, decisamente malviste tra l'opinione pubblica del Regno Unito. "Il punto della speciale relazione - ha osservato la May - risiede nel fatto di avere una discussione onesta ed aperta". Trump, scherzando sulla scelta della giornalista che ha posto la scottante domanda, ha tentato un assist, indicando che sulla tortura' decidera' il suo ministro della Difesa, James Mattis, che ha apertamente manifestato la sua contrarieta'. Entrambi i leader hanno espresso la volonta' di stringere accordi commerciali bilaterali ma che non potranno essere avviati fino a quando non sara finalizzata l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue.

"BREXIT OPPORTUNITA' STRAORDINARIA". MILLE MILIARDI DI INVESTIMENTI BILATERALI

Come ha fatto sin dal primo momento, Donald Trump è tornato a lodare con parole entusiastiche la Brexit, definita "un'opportunità straordinaria". Trump, che ha accettato l'invito della Regina Elisabetta e ha annunciato che visiterà la Gran Bretagna entro la fine del 2017, ha approntato con May un piano da mille miliardi di investimenti bilaterali.

LA STRATEGIA ANTI EURO E ANTI UE

L'idea è quella di creare un nuovo asse anti euro. L'idea è proprio quella di indebolire la moneta unica dell'Eurozona e di riflesso indebolire un'Unione Europea che secondo Trump e May porta avanti una globalizzazione dannosa e troppo aperta. L'idea di Trump e May è quella di costruire una nuova globalizzazione, una sorta di globalizzazione "protetta" e "protezionistica", con poca apertura sui migranti e un dollaro e una sterlina che riguadagnano posizioni sull'euro. Bruxelles rischia di essere accerchiata.