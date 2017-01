Trump-Putin, incontro prima del G20

Incontro Trump-Putin a margine del G20

Vladimir Putin e Donald Trump potrebbero incontrarsi in prima persona per un inedito faccia a faccia anteriormente al prossimo vertice annuale del G20, che si terrá il 7 e l'8 luglio prossimi ad Amburgo, in Germania: lo ha affermato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. "A quanto sembra, é cosi' che avverrá", ha risposto Peskov alle insistenti domande dei giornalisti sul punto.

Incontro Putin-Trump: nessuna data certa

Quando peró gli é stato chiesto se i due presidenti si vedranno nel giro di settimane o di mesi, il portavoce presidenziale russo ha preferito restare sul vago: "Non lo so", si e' limitato a ribattere. "Saranno formulate proposte". I rispettivi collaboratori, ha aggiunto, cominceranno a lavorare ai preparativi "senza attendere troppo tempo", in particolare per stabilire data e luogo dell'appuntamento, che con ogni probabilitá sará preceduto da una riunione a livello di ministri degli Esteri. Peskov ha spiegato comunque che la questione é stata discussa anche durante la conversazione telefonica dell'altroieri tra Trump e Putin, la seconda intercorsa tra i due leader dopo la chiamata tramite cui il presidente russo in novembre si era congratulato con l'omologo americano per la sua elezione.

Tra Putin e Trump giá in corso rapporti telefonici

Il portavoce del Cremlino ha definito "positiva" e "costruttiva" la recentissima telefonata durante la quale, ha precisato, sono stati affrontati praticamente tutti i temi dell'agenda bilaterale e internazionale, ivi compresi la lotta al terrorismo e i vari conflitti in atto a cominciare da quello siriano. Non si e' invece parlato di Ucraina ne' dell'annessione unilaterale della Crimea da parte della Russia, e quindi neppure delle relative sanzioni, ha puntualizzato. Peskov ha altresi' escluso che siano gia' in vista accordi concreti: "Parlarne adesso e' difficile", ha osservato. La conversazione, ha proseguito, e' stata imperniata sul concetto del "rispetto" reciproco, la cui "mancanza negli anni scorsi e' stata in larga misura la ragione del deterioramento nei rapporti di collaborazione". Adesso invece "abbiamo constatato la volonta' di risolvere questioni complesse attraverso il negoziato e il dialogo", ha sottolineato ancora, "proprio cio' che andava chiedendo il presidente Putin, sebbene", ha aggiunto in tono polemico, "senza ricevere risposte negli ultimi tempi". Quanto alle polemiche sulla controversa politica di Trump in materia di immigrazione, tra cui il congelamento dell'ingresso negli Usa per i cittadini di sette Paesi a maggioranza musulmana, "non e' affar nostro, non ci riguarda", ha tagliato corto il portavoce russo.