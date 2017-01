Trump-Putin, la Slovenia vuole ospitare il primo vertice. Ecco perché

La Slovenia si propone di ospitare il primo vertice Trump-Putin

Melania Trump potrebbe presto tornare in visita nel Paese che le ha dato i natali. Proprio così. La Slovenia, infatti, mira a ospitare il primo incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin. E' infatti da parecchio tempo che il piccolo paese balcanico al confine con l'Italia sta cercando di assumere il ruolo di mediatore tra Stati Uniti e Russia e questa potrebbe essere l'occasione buona per imporsi sulla scena internazionale in tale veste.

Slovenia mediatore tra Usa e Russia

"La Slovenia ha offerto la propria disponibilità a ospitare il primo incontro tra il presidente americano, Donald Trump, e quello russo, Vladimir Putin", ha ammesso in un'intervista il ministro degli esteri di Lubiana, Karl Erjavec, ricordando come nel 2001 la Slovenia ospitò un vertice tra George W. Bush e Putin. "Ovviamente, la decisione spetta a Trump e Putin, ma per ora il capo della diplomazia russa, Sergei Lavrov, ha fatto intendere che visto il precedente vertice del 2001, non ci sono ostacoli a rifare un incontro a questo livello" in Slovenia, ha aggiunto Erjavec.

Melania Trump di nuovo nel paese Natale? Gli affari sloveni con Mosca

La Slovenia, Paese natale della first lady americana, Melania Trump, ha voluto mantenere negli anni scorsi una posizione scettica riguardo alle sanzioni Ue contro la Russia. L'estate scorsa Putin è stato in Slovenia per le commemorazioni di soldati russi morti nella Prima guerra mondiale. E la collaborazione economica con la Russia si sta rfafforzando negli ultimi anni. Il Paese è comunque membro stabile della Nato e dell'Unione europea. E la sua particolare situazione geopolitica lo pone in una posizione di possibile mediatore tra Washington e Mosca.