Trump straccia il Tpp, nel mirino finisce anche il Ttip. Londra brinda

Trump cancella il Tpp, ora Ttip nel mirino

Nel suo primo giorno di lavoro da presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un decreto che sancisce la morte del Tpp, il Trattato trans-pacifico di libero scambio. Un accordo che, se fosse stato approvato dal Congresso (cosa tutt'altro che scontata), avrebbe creato una ampia zona di libero scambio nel Pacifico, Cina esclusa. Una mossa voluta da Obama per arginare lo strapotere di Pechino nell'ara, ma che molti negli Usa ritenevano un regalo al corporation.

Trump straccia il Tpp, ora nel mirino il Ttip

E cosí Trump, fedele ai suoi impegni, ha cancellato tutto con un tratto di penna. E ora a Bruxelles guardano con interesse alle prossime mosse del presidente Usa. Sul piatto infatti c'é il Ttip, il Trattato trans-Atlantico di libero scambio. La versione occidentale del Tpp. Un accordo che dovrebbe creare una mega area di libero scambio tra le due sponde dell'Atlantico. Trump non si é ancora espresso a riguardo, ma viste come sono andate le cose sul Pacifico c'é da aspettarsi una frenata brusca, se non un arresto completo.

In Europa gli euroscettici festeggiano la morte del Tpp

E in Europa sono in molti a festeggiare. Prima di tutto i partiti euroscettici, come Lega Nord e Movimento 5 Stelle (per stare in Italia) che avevano da sempre avversato l'accordo. Ma anche molti partiti tradizionali. In Francia lo stesso Hollande si era schierato contro il Ttip e in Germania il vice-cancelliere e segretario della Spd Sigmar Gabriel. Per molti infatti il Trattato con gli Usa si sarebbe tradotto in una invasione delle multinazionali a stelle e strisce che avrebbe imperversato nel mercato europeo, affossando le imprese nostrane e distruggendo posti di lavoro.

La Gran Bretagna brinda al nuovo corso americano

Chi brinda alla situazione attuale é il Regno Unito. Theresa May incontrerà a fine settimana Trump e dalle dichiarazioni preliminari sembra che ci sia affiatamento tra i due. Trump ha elogiato la Brexit e ha promesso che manterrà la 'relazione speciale' con l'ex madrepatria. In fondo da questa situazione Londra e Washington hanno entrambi da guadagnarci. La Gran Bretagna, in uscita dall'Unione europea, ha bisogno di creare solide relazioni commerciali con partner internazionali, come gli Usa. E dal canto suo Trump ha bisogno di mantenersi vicino l'alleato inglese, la testa di ponte in Europa. Tutto dipenderà però da che tipo di accordo Londra riuscirà a strappare a Bruxelles.

Juncker: risponderemo al protezionismo con lestesse misure

Non e' piu' questione di concorrenza sleale, ma di difesa da pratiche protezionistiche. La Commissione europea e' pronta a rispondere colpo su colpo a quanti intendono porre freni al libero scambio, rispondendo con la stessa moneta. Lo ha detto il presidente dell'esecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, nell'intervento di chiusura della conferenza 'il pilastro europeo dei diritti sociali', organizzata a Bruxelles. "Dobbiamo adottare le stesse misure di protezione della nostra industria che si adottano in altre parti del mondo", ha detto, riferendosi alla Cina e probabilmente anche agli Usa.

Il Paese asiatico ha una crisi di sovrapproduzione di prodotto di acciaio, e immette in commercio il surplus a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati sul mercato interno cinese. Per questo l'esecutivo comunitario ha gia' adottato dazi alle importazioni e continuera' a farlo. "Non e' accettabile che i nostri amici cinesi abbiano una sovracapacita' di produzione siderurgica che e' doppia rispetto alla capacita' produttiva dell'Ue". Juncker, pur senza fare nomi, ha lasciato intendere che la risposta europea potrebbe non limitarsi alla Cina. "Ora che da parte di tutti vediamo intraprendere la via perniciosa del protezionismo, e' bene che si sappia che l'Europa e' pronta a rispondere a tutte le sfide verranno lanciate dagli altri. Ci faremo trovare pronti".