Trump: "Tedeschi molto cattivi". Incidente diplomatico Washington-Berlino

"I tedeschi sono cattivi, molto cattivi". Donald Trump non riesce proprio a digerirli, i tedeschi e, secondo quanto riferisce Der Spiegel, se ne e' uscito in questo modo durante un incontro con il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e con il presidente della Ue, Donald Tusk, avvenuto ieri a Bruxelles. "Vendono milioni di automobili negli Stati Uniti. E' terribile, Bisogna fermare questa cosa", ha aggiunto Trump, suscitando la reazione decisa di Juncker, che ha difeso un libero commercio dal quale, a suo dire, tutti traggono benefici. Non e' la prima volta che il presidente americano si scaglia contro la Germania in riferimento agli scambi commerciali tra i due paesi, che vedrebbero l'America perdere terreno.

Negate le parole di Trump

Donald Trump non ha alcun problema con la Germania, ma con il livello del "commercio" di questo Paese con gli Usa: lo ha precisato il consigliere economico del presidente americano, Gary Cohn, dopo che il settimanale Der Spiegel ha scritto che Trump ha definito i tedeschi "cattivi, molto cattivi". "(Trump) ha detto che sono molto cattivi nel commercio, ma non ha alcun problema con la Germania", ha spiegato Cohn da Taormina, dove accompagna il titolare della Casa Bianca per il summit del G7. Secondo Cohn, che e' il principale consigliere economico di Trump, nel corso della riunione con i vertici Ue a Bruxelles e da cui sono trapelate le indiscrezioni, Trump ha ricordato anche le origini tedesche di suo padre.

Trump chiacchiera a lungo con Merkel

Prima dell'inizio della riunione, che si preannuncia focosa, qualche passo tra i vicoli. Comincia cosi' il G7 di Taormina: dopo la photo opportunity, i Grandi hanno percorso Corso Umberto, chiacchierando amabilmente, a lungo la premier britannica Theresa May con il premier Paolo Gentiloni. L'unico a rimanere indietro, il presidente americano Donald Trump, circondato dalla sua folta scorta. Il presidente americano ha poi raggiunto tutti, a Piazza 9 aprile, il punto piu' panoramico della cittadina siciliana, un belvedere che si affaccia su tutto il golfo e da cui si vede anche l'Etna. Sulla piazza il presidente americano ha tenuto banco, ha scambiato battute con tutti, ma in particolare ha parlato con la cancelliera Angela Merkel: forse ha voluto appianare le tensioni suscitate dall'articolo di Spiegel.

Juncker: Trump non e' stato critico e aggressivo con Germania

Il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha smentito che il presidente Usa Donald Trump sia stato critico e aggressivo con la Germania, durante un incontro ieri a Bruxelles con lo stesso Juncker e con il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, come rivelato dal settimanale tedesco Der Spiegel. L'incontro con Trump e' stato "franco e costruttivo" e "non e' vero che ha detto quelle cose a proposito dei tedeschi", ha assicurato Juncker.