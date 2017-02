Trump, l'Ue (ma non il M5s) dichiara guerra alle norme antiaborto. Pd spaccato

Europarlamento: "No alle norme antiaborto di Trump"

Il Parlamento europeo ha condannato la decisione del presidente americano, Donald Trump, di cancellare tutti i finanziamenti federali alle organizzazioni che praticano o fanno informazione sulle interruzioni di gravidanza nel mondo, chiedendo all'Ue e ai suoi Stati membri di creare un fondo internazionale per finanziare l'accesso all'aborto legale. La proposta è contenuta nella risoluzione sulle priorità per la 61/ma sessione della Commissione Onu sullo status delle donne, che è stata approvata con 371 voti a favore, 198 contrari e 74 astensioni.

Il Parlamento europeo "condanna fermamente la norma 'global gag' che vieta alle organizzazioni internazionali di ricevere dagli Usa finanziamenti per la pianificazione familiare se offrono servizi per l'aborto", si legge nel testo della risoluzione. La decisione di Trump costituisce "un attacco diretto e un passo indietro nei confronti dei progressi conseguiti nell'ambito dei diritti delle donne". Il Parlamento europeo ha approvato un emendamento in cui chiede "con urgenza all'Ue e ai suoi Stati membri di contrastare l'impatto" della decisione di Trump "aumentando significativamente i finanziamenti in materia di salute sessuale e riproduttiva".

L'Assemblea di Strasburgo, inoltre, intende lanciare "un fondo internazionale per finanziare l'accesso al controllo delle nascite e all'aborto sicuro e legale, utilizzando i fondi allo sviluppo a livello nazionale e europeo, al fine di colmare il divario finanziario" provocato dalla decisione di Trump sulle organizzazioni che operano all'estero. Il 26 gennaio, i Paesi Bassi avevano annunciato la creazione di un fondo per compensare le perdite finanziarie subite da tutte le Ong che si occupano di sensibilizzare sul tema dell'aborto.

Sul no alle norme antiaborto di Trump il Pd si spacca

La delegazione del Partito Democratico all'Europarlamento si è spaccata sull'emendamento con cui l'Assemblea di Strasburgo ha chiesto la creazione di un fondo internazionale per finanziare l'accesso all'aborto dopo la decisione di Donald Trump di cancellare i finanziamenti per le Ong che si occupano di sensibilizzazione sul tema. L'emendamento e' stato approvato con 364 voti a favore, 278 contrari e 36 astenuti. Tra gli italiani del gruppo dei Socialisti&Democratici, si sono esperssi a favore Brando Benifei, Simona Bonafé, Goffredo Bettini, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Sergio Cofferati, Andrea Cozzolino, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Antonio Panzeri, Gianni Pittella, David Sassoli, Elly Schlein e Daniele Viotti. Gli eurodeputati del Pd che hanno votato contro sono Luigi Morgano, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli. Silvia Costa e Nicola Danti si sono astenuti.

M5S, FI e Lega votano contro il no alle norme antiaborto di Trump

La maggior parte degli eurodeputati del Movimento 5 Stelle, di Forza Italia e della Lega Nord hanno votato contro l'emendamento con cui il Parlamento europeo ha chiesto la creazione di un fondo internazionale per finanziare l'accesso all'aborto dopo la decisione di Donald Trump di cancellare i finanziamenti per le Ong che si occupano di sensibilizzazione sul tema. Per il M5S si sono espressi contro Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Marco Valli e Marco Zullo. Nel M5S solo Dario Tamburrano ha votato a favore, mentre si sono astenuti David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Giulia Moi e Piernicola Pedicini. Per la Lega, i contrari includono Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana e Matteo Salvini, oltre a Marco Zanni entrato nel gruppo euroscettico dopo aver lasciato il M5S. Dentro il gruppo del PPE, di cui fanno parte Forza Italia, il Nuovo Centrodestra e la SVP, hanno votato "no" Lorenzo Cesa, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Fulvio Martusciello, Alessandra Mussolini, Aldo Patriciello, Salvatore Pogliese e Massimiliano Salini. Nel gruppo della Sinistra Unitaria Europea (Gue) hanno votato a favore Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Barbara Spinelli. In quello dei Verdi, l'ex grillino Marco Affronte. Tra i non iscritti, Renato Soru.