Tsipras premio Nobel per la Pace? L'Ue sostiene la sua candidatura

Il parlamento europeo appoggia la candidatura di Tsipras e Zaev al Nobel per la Pace

Dopo lo scontro ai tempi della crisi greca e della troika, ora per Bruxelles Alexis Tsipras merita addirittura un Nobel per la Pace. I leader di tre gruppi politici presenti all'Europarlamento appoggiano infatti la proposta di candidare a Premio Nobel par la Pace di quest'anno i premier greco e macedone, Tsipras e Zoran Zaev, per il loro impegno nel raggiungere l'accordo sul nuovo nome della Macedonia. I media serbi riferiscono che ad appoggiare la proposta avanzata il mese scorso dall'attivista tunisina Videt Bushamaui (lei stessa vincitrice del Nobel per la Pace nel 2015) e dall'eurodeputato greco Steljos Kuloglu sono stati Udo Bullmann, leader dei Socialisti e Democratici al Parlamento di Strasburgo, Ska Keller, co-presidente del gruppo Verde/EFA, e Gabi Zimmer, capogruppo della Sinistra unita europea/Verdi nordici.

Nobel per la Pace per l'accordo sul nuovo nome della Macedonia

In un comunicato congiunto i tre esponenti europei hanno sottolineato il 'coraggio politico' mostrato da Tsipras e Zaev nell'insistere per arrivare a un accordo nonostante la dura opposizione delle forze nazionaliste in entrambi i Paesi. Un accordo ratificato dai parlamenti dei due Paesi che è 'un modello per la soluzione pacifica di problemi internazionali attraverso il dialogo e il compromesso'. In base all'accordo, che ha posto fine a una disputa fra Skopje e Atene protrattasi per 27 anni, l'ex Paese jugoslavo si chiamerà Repubblica della Macedonia del nord, con la Grecia che ha tolto il blocco per la sua integrazione in Ue e Nato.