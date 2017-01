Tusk in bilico, i socialisti europei vogliono cacciarlo dal Consiglio Ue

SOCIALISTI EUROPEI INFURIATI CON DONALD TUSK

La poltrona di Donald Tusk comincia a tremare. I socialisti europei hanno infatti messo nel mirino il presidente del Consiglio europeo dopo il flop dell'elezione del nuovo presidente dell'Europarlamento, nella quale Pittella è stato sconfitto da Tajani.

TUSK CACCIATO DAL CONSIGLIO UE E DAL RUOLO DI NEGOZIATORE PER LA BREXIT?

Ora i leader di centrosinistra europei stanno meditando se provare a cacciare Tusk dalla presidenza del Consiglio Ue e dal ruolo di negoziatore di Bruxelles con la Gran Bretagna per la Brexit. I socialisti europei sono furenti per la perdita della presidenza dell'Europarlamento dopo l'uscita di Martin Schulz. "Non è logico che un partito politico che ha avuto meno di un terzo dei voti nelle elezioni europee ha tre suoi uomini in posizioni chiave".

IL PSE SPINGE PER UN NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO UE DA MAGGIO

L'ex premier bulgaro Sergei Stanishev, membro del Pse, ha ammesso che il dibattito su Tusk ci sarà, eccome. A maggio si deciderà per un eventuale secondo mandato di Tusk alla presidenza del Consiglio ma la sensazione è che il centro sinistra non lo voglia più. E un'altra poltrona chiave della politica europea potrebbe così ben presto cambiare padrone.