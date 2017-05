Ue, bufera sulla sede della Regione Liguria a Bruxelles

Toti inaugura la sede della Liguria a Bruxelles

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha inaugurato la nuova sede della Regione a Bruxelles, in rue du Trone 62. Inaugurazione che però non é stata esente da polemiche visto che il Partito democratico ha criticato la scelta del governatore di traslocare gli uffici da Rue Alsace Lorraine 44 senza specificare i costi del cambio di uffici e le motivazioni del cambio di personale.

Toti: a Bruxelles opportunitá per il territorio

"Ogni passo che la Regione Liguria fa oltre i suoi confini e' un passo avanti sulla strada dello sviluppo del nostro territorio. Il rinnovo della sede della Regione Liguria a Bruxelles non rappresenta una spesa aggiuntiva perche' noi gia' eravamo qui, abbiamo cercato di razionalizzare le risorse", ha dichiarato Toti durante l'inaugurazione. "Venire a stare nello stesso stabile del Piemonte e' stata una scelta non solo fisica e logistica, ma anche di politica amministrativa che va nella direzione di una collaborazione stretta con i nostri vicini, oltre al Piemonte, la Lombardia e la Valle d'Aosta, cioe' quel sistema Nord Ovest che e' la locomotiva dello sviluppo, e di un utilizzo piu' razionale delle risorse che Bruxelles mette a disposizione e che non sono infinite".

Pd: Toti faccia chiarezza sulla sede Bruxelles

"Toti ha inaugurato in grande stile la nuova sede della Regione Liguria a Bruxelles. Prima di tutto - e' scritto in una nota del Pd ligure - oggi non c'e' stata un'apertura della sede della Regione a Bruxelles, ma si e' sancito il suo trasferimento da Rue Alsace Lorraine 44 - dove l'ufficio si era installato nel 2012 a seguito della vendita del precedente domicilio in Rue du Luxembourg acquistato dalla Giunta Biasotti - a Rue du Trone. Il trasferimento del 2012 aveva portato a un abbattimento dei costi del 70%, visto che la sede costava 750 euro al mese di affitto per 75 metri quadrati. Quanto costi, invece, l'ufficio inaugurato oggi da Toti non e' ancora dato saperlo".

Il Partito democratico ligure poi aggiunge: "Quel che e' certo e' che il personale che dal 2000 lavorava a Bruxelles per conto della Regione e che aveva iniziato la sua collaborazione con l'ente quando era presidente Sandro Biasotti ed era stato confermato anche dalla Giunta Burlando in virtu' dell'ottimo lavoro svolto, oggi non c'e' piu'. In 15 anni di lavoro la sede ligure di Bruxelles puo' vantare 60 progetti europei approvati per un totale di 200 milioni di finanziamenti alla Liguria, 3 cicli di negoziazioni dei fondi strutturali, 2 Fondi di solidarieta' per le alluvioni, 10 visite di Commissari in Liguria, il Dop del Basilico e l'IGP della Focaccia al Formaggio".