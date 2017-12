Kebab, l'Ue non boccia i fosfati. Consumatori in rivolta

Ue: la Commissione può autorizzare l'uso dei fosfati nel kebab

L'obiezione all'autorizzazione dell'uso di additivi fosfatici nel kebab non ha ottenuto la maggioranza assoluta di 376 eurodeputati necessaria per essere approvata. Di conseguenza la Commissione europea può autorizzare l'uso di acido fosforico, difosfati, trifosfati e polifosfati (E 338-452) nella carne del kebab, che sia di montone, agnello, vitello, manzo o pollame. E' questa la conseguenza del voto sulla proposta della commissione sanità dell'Europarlamento di opporsi all'autorizzazione per motivi sanitari e in attesa di uno studio scientifico sugli additivi che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare dovrà pubblicare entro la fine del 2018. La proposta di obiezione ha ottenuto 373 voti favorevoli, 272 contrari e 30 astensioni, non raggiungendo i 376 voti favorevoli necessari per l'adozione. Secondo la Commissione, l'uso dei fosfati è necessario per estrarre e scomporre le proteine della carne e formare una pellicola proteica che lega insieme i pezzi di carne e garantisce un congelamento e una cottura omogenei.

Fosfati nel kebab, consumatori Ue contro Strasburgo

"Una cattiva notizia per i consumatori". Così la federazione delle associazioni europee dei consumatori Beuc reagisce al voto odierno di Strasburgo con cui gli eurodeputati non sono riusciti, per soli 3 voti, a bloccare la proposta della Commissione Ue di permettere l'uso dei fosfati nel trattamento della carne per kebab. Sarebbe stato "piu' saggio", si legge in una nota del Beuc, "attendere la valutazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare prima di prendere in considerazione di permetterli". L'associazione dei consumatori fa inoltre notare che "alcuni produttori riescono a produrre kebab senza fosfati" e questo, insistono, "dovrebbe servire come esempio". "Ora - conclude la nota - abbiamo bisogno che gli stati membri richiedano ai venditori di informare chiaramente i consumatori" sulla presenza di fosfati nelle loro carni con "un'etichettatura" appropriata.