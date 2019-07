Ue Mercosur, la Lega si oppone: "Pistola alla tempia per l'Italia"

Ue: Centinaio, no ad accordo Mercosur: è pistola alla tempia

L'Italia dirà 'no' all'accordo siglato dall'Unione europea con i paesi del Mercosur. Lo dice il ministro dell'Agricoltura, Gianmarco Centinaio arrivando a Bruxelles per partecipare al Consiglio Agricoltura. "Non accettiamo l'accordo - ha detto Centinaio - non c'è all'interno del mondo agricolo nessuno che mi dica che e' favorevole. E' la posizione che ho già espresso a Salvini, a Conte e a Di Maio, ovvero di una contrarietà da parte del mondo agricolo italiano", ha aggiunto Centinaio. "Alla fine non beneficieremo" dell'accordo "con il Mercosur, non veniamo tutelati. Avremo una invasione a breve, medio e lungo termine - ha proseguito Centinaio - oggi come oggi dire sì al Mercosur significa puntarsi una pistola alla tempia".

Ue-Mercosur, Lega: "Agricoltura italiana contraria"

Centinaio, riferendosi all'intesa siglata dalla Ue con i paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e l'Uruguay), ha lamentato il fatto che "il documento sull'accordo non è stato condiviso con l'Italia". A chi faceva notare che mentre il settore agricolo ha espresso contrarietà all'accordo, una parte del mondo economico italiano si è espresso invece a favore, il ministro dell'Agricoltura ha risposto: "Vedremo chi avrà ragione, l'agricoltura italiana è contraria".