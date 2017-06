Ue, nuovo ufficio di presidenza. Maxi spesa da quasi mezzo miliardo

Ue, ufficio di presidenza del Parlamento a Bruxelles sarà ricostruito

L'ufficio di presidenza del Parlamento europeo in un memo interno ha informato i parlamentari che il suo edificio di Bruxelles dovrà essere ricostruito e non semplicemente rinnovato. "L'Amministrazione raccomanda che la struttura sia ricostruita piuttosto che rinforzata ... Questo assicurerà che, una volta completato il lavoro, l'edificio sia pienamente conforme alle specifiche strutturali di Eurocode e a soddisfare tutti i requisiti di funzionamento del Parlamento", sottolinea la nota ottenuta da Politico. La questione della ricostruzione dell'edificio Paul-Henri Spaak sarà discussa a Strasburgo dopo la riunione dell'ufficio di presidenza.

L'edificio ha solo 24 anni ma ha le crepe. Spese per quasi mezzo miliardo

La nota ai parlamentari sarebbe stata preparata dal segretario generale del Parlamento Klaus Welle. Uno degli studi, secondo quanto riferito, ha stimato che il rafforzamento dell'edificio, senza una completa ristrutturazione, potrebbe costare circa 30 milioni di euro. La proposta per la ricostruzione completa, secondo quanto riferito, richiederebbe circa 430 milioni di euro. Nel 2012 sono state scoperte crepe nel soffitto dell'edificio a Bruxelles nonostante l'edificio abbia solo 24 anni di vita. Una bella spesa per un'Europa che non naviga certo nell'oro.