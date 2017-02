Ue, primo accordo sulla portabilitá dei servizi a pagamento online

Abbonamenti online, stop al limite territoriale

A quanti é capitato di andare all'estero, magari anche solo a pochi chilometri dal confine, e di non poter usare l'abbonamento a Sky o ad altre piattaforme per vedere film e partite di calcio online o ascoltare musica? Preso questo divieto potrebbe cadere. Un primo accordo fra Europarlamento e 28 paesi Ue e' stato raggiunto sulla portabilita' dei servizi di contenuti online da uno stato all'altro dell'Unione.

Basta barriere territoriali agli abbonamenti

Saranno quindi abbattute le barriere che attualmente impediscono l'accesso ai servizi in abbonamento online (come ad esempio la tv a pagamento) quando si viaggia all'estero, giustificate dalle norme sulle licenze che spesso hanno base territoriale. Come spiega la presidenza maltese del Consiglio Ue, che ha guidato la trattativa, "gli europei che viaggiano all'interno dell'Unione non dovranno piu' rinunciare a servizi online come film, trasmissioni sportive, musica, e-books e giochi per i quali hanno pagato nel paese dove vivono". Secondo il ministro maltese per l'Economia, gli investimenti e le piccole societa', Chris Cardona, "assieme alla fine delle tariffe extra sul roaming, si tratta di un importante progresso nella creazione di un mercato unico digitale a beneficio di tutti".